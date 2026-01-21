Santiago se proyecta al mundo como ciudad turística integral en FITUR 2026

Bartolo García

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, afirmó que la ciudad se consolida como un destino turístico urbano integral, durante su participación en la Feria Internacional de Turismo 2026, celebrada en Madrid, España.

Durante su intervención en uno de los escenarios turísticos más importantes del mundo, el ejecutivo municipal presentó la visión de desarrollo, transformación urbana y proyección internacional que impulsa actualmente a la Ciudad Corazón.

Rodríguez explicó que la presencia de Santiago en FITUR responde a una estrategia clara de posicionamiento global, sustentada en una gestión municipal que ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la ciudad.

Indicó que Santiago llega a esta feria internacional como una ciudad viva, segura y dinámica, respaldada por una administración transparente, planificada y orientada al desarrollo sostenible.

El alcalde señaló que el año 2025 representó un punto de inflexión para Santiago de los Caballeros, al consolidarse un ciclo real y simbólico de progreso urbano, cultural y económico.

Destacó que, tras una temporada navideña histórica, la ciudad dio paso a un Carnaval fortalecido y proyectado internacionalmente, reafirmando su identidad cultural y su capacidad de atracción turística.

Este proceso, afirmó, evidencia una ciudad organizada, segura y preparada para recibir visitantes, al tiempo que fortalece el orgullo de los santiagueros por su historia, su cultura y su crecimiento urbano.

Ulises Rodríguez sostuvo que Santiago se consolida hoy como un destino turístico urbano integral, capaz de combinar tradición, modernidad y hospitalidad en una sola experiencia para el visitante.

Resaltó su gastronomía diversa, con fuerte identidad cibaeña y propuestas contemporáneas, así como una cultura viva expresada en su carnaval, museos, festivales y espacios patrimoniales.

Asimismo, destacó los proyectos de modernización del transporte urbano, como el Monorriel y el Teleférico, que transforman la movilidad y conectan de manera eficiente distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Subrayó que Santiago cuenta con uno de los mayores índices de seguridad del país, generando un clima de tranquilidad y confianza que mejora la calidad de vida de los residentes y ofrece certezas a quienes la visitan.

El alcalde también resaltó el crecimiento del turismo de salud, respaldado por centros médicos de referencia internacional, así como el turismo cultural y religioso, con rutas históricas, iglesias y espacios emblemáticos.

Mencionó el Monumento a los Héroes de la Restauración como ícono nacional y punto de encuentro, además de los recorridos urbanos a través del trensito turístico, que conectan al visitante con la historia y la arquitectura de Santiago.

Rodríguez puso énfasis en la hospitalidad de los santiagueros, reconocida por su cercanía y solidaridad, calificándola como uno de los principales activos del destino.

Añadió que Santiago se proyecta además como referente cultural, reconocida como ciudad del tabaco, el ron y la cerveza, capital del Cibao y eje estratégico que conecta a La Vega, Moca y Puerto Plata.

En el ámbito de la gestión municipal, afirmó que el 2025 quedará registrado como un período de transformación histórica, producto de una administración basada en la transparencia, la planificación estratégica y la inversión en obras de alto impacto social.

Finalmente, Ulises Rodríguez expresó que Santiago no solo se presenta en FITUR 2026 como un destino turístico diverso, sino como una ciudad modelo de gestión municipal, abierta a la inversión, al intercambio cultural y al desarrollo sostenible, reafirmando su compromiso con la proyección internacional y el crecimiento ordenado de la Ciudad Corazón.