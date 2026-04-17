Santiago se prepara para recibir el Mundial CONFEPASO de Caballos de Paso 2026

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La ciudad de Santiago continúa afinando los preparativos para la celebración del XV Mundial CONFEPASO de Equitación en Caballos de Paso 2026, que se realizará del 16 al 19 de julio en el Centro Ecuestre Hacienda Guayacán.

Como parte de la organización del evento, la provincia recibió la visita de Jerón Muñiz, presidente de la Confederación Internacional de Paso Fino, quien realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones del moderno complejo ecuestre.

La delegación fue recibida por el ingeniero José Espinal Fernández, propietario del centro y presidente de Constructora Vistasol, quien destacó que la meta es convertir este espacio en una referencia regional para competencias ecuestres de alto nivel.

Durante la visita también participaron Arnulfo Gutiérrez, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional (ASENA), y Pablo Peguero, presidente de la Asociación Dominicana de Caballos de Paso (ADOPASO), quienes valoraron la magnitud del proyecto.

Asimismo, estuvo presente el alcalde Ulises Rodríguez, a quien se le explicó el impacto económico, turístico y deportivo que tendrá esta competencia internacional para Santiago y toda la región norte.

El XV Mundial CONFEPASO 2026 llevará el nombre de Félix Santiago Oliver, en homenaje a un destacado joven puertorriqueño impulsor del deporte ecuestre, y contará con la participación de jinetes y amazonas de categorías infantiles y juveniles.

Se estima la asistencia de delegaciones provenientes de 12 países, lo que fortalecerá la proyección internacional de Santiago como destino de grandes eventos deportivos y culturales.

Con esta importante cita mundial, el Centro Ecuestre Hacienda Guayacán se consolida como uno de los escenarios más modernos del Caribe, reafirmando el posicionamiento de Santiago como sede de acontecimientos de alto nivel internacional.