Santiago se prepara para apoyar a RD en pantalla gigante desde el Monumento

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros y el Grupo de Medios Panorama anunciaron la proyección en pantalla gigante del partido de semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre República Dominicana y Estados Unidos.

La actividad se realizará este domingo a partir de las 8:00 de la noche en la Zona Monumental de Santiago de los Caballeros, donde miles de fanáticos podrán reunirse para disfrutar del encuentro y respaldar al equipo dominicano en un ambiente familiar.

La transmisión tendrá lugar en los alrededores del Monumento a los Héroes de la Restauración, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, que servirá como punto de encuentro para los seguidores del béisbol.

La iniciativa es organizada por la Alcaldía de Santiago en coordinación con VTV Canal 32, medio perteneciente al Grupo Panorama y canal oficial del torneo en el país, encargado de llevar la señal del partido para el disfrute del público.

El alcalde Ulises Rodríguez explicó que la actividad busca unir a los santiagueros en torno al apoyo a la selección dominicana en uno de los torneos más importantes del béisbol internacional.

“Proyectaremos este partido en pantalla gigante al aire libre con el interés de que los santiagueros disfruten el juego y desde esta ciudad brindar todo el apoyo a nuestro equipo”, expresó el ejecutivo municipal.

Rodríguez adelantó además que la intención es continuar con esta iniciativa durante los próximos partidos del conjunto dominicano mientras avance en el torneo.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos de Santiago y zonas cercanas a acudir al área del Monumento para disfrutar del encuentro y respaldar a la selección nacional en su camino hacia el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

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