Santiago Rodríguez Corre 2025 anuncia su cuarta edición con récord de mil corredores

Bartolo García

Santiago Rodríguez, R.D. – La cuarta edición del evento Santiago Rodríguez Corre 2025 fue anunciada oficialmente, marcando un nuevo capítulo en la historia deportiva de la provincia, con una participación estimada de mil corredores y una dedicatoria especial al municipio cabecera, San Ignacio de Sabaneta. La actividad se celebrará el próximo 7 de diciembre, consolidándose como una de las carreras más esperadas del Noroeste dominicano.

Durante el acto de lanzamiento, celebrado en el Restaurante Oasis del Hotel Don Chucho, la licenciada Olga Leticia García ofreció las palabras de apertura, motivando a toda la comunidad a unirse al evento y disfrutarlo con entusiasmo. “Vamos a vivir esta experiencia deportiva con alegría y compromiso, mostrando lo mejor de Sabaneta y su gente”, expresó, invitando a los ciudadanos a llenar las calles de color, energía y compañerismo.

Desde su primera edición, Santiago Rodríguez Corre ha demostrado un crecimiento constante tanto en número de participantes como en organización. En su debut reunió 300 atletas, luego 500 en la segunda versión, 750 en la tercera y este año aspira a alcanzar el millar, superando todas las expectativas y reafirmando su liderazgo como una de las competencias populares más importantes del Cibao.

El encargado de logística, Kelvi Espinal, explicó que el evento contará con corredores provenientes de distintas provincias del país, quienes recorrerán las principales calles del municipio en un ambiente de sana competencia y confraternidad. “Santiago Rodríguez Corre se ha convertido en un punto de encuentro para el deporte y la unión familiar”, expresó.

Espinal también agradeció el apoyo de los patrocinadores y comerciantes locales, cuyo respaldo ha sido clave para mantener la calidad organizativa y el éxito del evento. “Gracias a ellos, hoy seguimos fortaleciendo un proyecto que impulsa el deporte y el turismo interno en nuestra provincia”, añadió.

La cuarta edición estará dedicada a San Ignacio de Sabaneta, en reconocimiento a su historia, su desarrollo social y su constante apoyo al deporte. Los organizadores destacaron que esta dedicatoria simboliza el orgullo de los sabaneteros y su compromiso con el bienestar y la integración comunitaria.

El comité informó además que la competencia incluirá las modalidades 5K y 10K, con premiaciones en efectivo para las categorías masculina y femenina, con el fin de reconocer el esfuerzo, la disciplina y la pasión de los atletas. Se premiará a los primeros lugares de cada categoría con miles de pesos en metálico, además de trofeos y medallas conmemorativas.

El miembro del equipo técnico, Juan Pablo Bourdierd, presentó los detalles de la ruta oficial. La carrera iniciará a las 6:30 de la mañana desde el Parque Don Juan Rosado Capellán, atravesando los sectores La Sabana, El Bolsillo y Tomines, para luego continuar por la carretera Zamba–Los Cajuiles, retornando por la calle Pedro Tomás hasta culminar en el parque municipal.

Bourdierd explicó que la ruta fue diseñada cuidadosamente para resaltar los paisajes y el dinamismo urbano de Sabaneta, garantizando seguridad y disfrute para los participantes, gracias al apoyo de la Policía Nacional, la Defensa Civil y voluntarios locales.

Durante la rueda de prensa, los organizadores reafirmaron su compromiso con la promoción del deporte y la integración social. “Queremos que este evento inspire a más jóvenes y familias a sumarse a la actividad física como estilo de vida saludable”, enfatizaron.

A la actividad asistieron diversas personalidades, entre ellas la diputada Juan Castillo; Arlin Peralta y Romeo Lantigua, en representación del senador Antonio Marte; Yenny Tíneo, en nombre del diputado Nicolás López; la doctora Lourdes Perdomo, directora del Hospital Provincial General Santiago Rodríguez; así como Héctor Uceta, de la Policía Nacional, y Héctor Bienvenido Rodríguez, presidente provincial de la Defensa Civil.

También estuvieron presentes representantes del sector cooperativo, como Nelson Jiménez, de Coopsano, quienes reiteraron su apoyo a este tipo de iniciativas que promueven la salud, la convivencia y el orgullo local.

El comité organizador destacó que Santiago Rodríguez Corre 2025 no es solo una competencia deportiva, sino una celebración de identidad y comunidad, que cada año impulsa el espíritu de superación y la unión de los santiagorrodriguenses.

Con esta nueva edición, el evento se consolida como un referente del deporte popular y comunitario en la Línea Noroeste, posicionando a Sabaneta como un destino deportivo y cultural de relevancia nacional.

