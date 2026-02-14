Santiago rinde homenaje póstumo a Enmanuel Castillo con duelo municipal

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros declaró duelo municipal por el fallecimiento de Enmanuel Castillo, destacado sociólogo, comunicador y director del periódico La Información, en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional y su impacto en la vida pública de la ciudad.

La medida busca honrar la memoria de un ciudadano ejemplar que, durante décadas, aportó al fortalecimiento de la comunicación responsable y al desarrollo institucional de Santiago, convirtiéndose en una referencia ética para el ejercicio periodístico en la región norte.

El alcalde Ulises Rodríguez expresó su solidaridad con los familiares del comunicador, así como con toda la clase periodística, resaltando los valores humanos y profesionales que caracterizaron su carrera.

Rodríguez definió a Castillo como un munícipe distinguido, un intelectual comprometido con las causas sociales y un comunicador que siempre colocó los intereses de la ciudad y del país por encima de cualquier agenda personal.

La disposición fue oficializada mediante una resolución emitida por el Concejo de Regidores, a través de su presidente Cholo D’Óleo y su secretario Luis José Cruz Ramírez, quienes formalizaron la declaratoria de duelo en honor a su memoria.

En el documento se destaca la trayectoria de Castillo como sociólogo y su liderazgo durante más de una década al frente del periódico La Información, uno de los medios de comunicación más influyentes del Cibao.

Bajo su dirección, el periódico fortaleció su enfoque en los temas sociales, económicos y políticos de la región, manteniendo una línea editorial caracterizada por la seriedad, el análisis crítico y el respeto al interés público.

La resolución subraya además que su fallecimiento ha generado profundo pesar en los sectores periodísticos, empresariales y comunitarios de Santiago, donde era ampliamente respetado por su integridad y vocación de servicio.

Diversas personalidades han manifestado su reconocimiento a la huella que dejó Castillo en la comunicación dominicana, destacando su firme defensa de la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia.

El Ayuntamiento señaló que su labor trascendió el ámbito informativo, al convertirse en un referente de liderazgo social y promotor del desarrollo local a través de iniciativas de diálogo y participación ciudadana.

Con la declaratoria de duelo municipal, las autoridades buscan no solo rendir tributo a su figura, sino también recordar el valor del periodismo responsable en la construcción de una sociedad más justa y transparente.

La medida contempla la colocación de la bandera a media asta en edificaciones municipales, como símbolo de respeto y luto por la partida de uno de los comunicadores más influyentes de la región.

Familiares, colegas y amigos han resaltado que Castillo siempre ejerció su profesión con pasión, rigor y profundo compromiso con la verdad, cualidades que marcaron a varias generaciones de periodistas.

Su legado permanece vivo en las páginas de La Información y en la memoria colectiva de Santiago, como ejemplo de ética, responsabilidad social y amor por su comunidad.

Con este gesto institucional, Santiago despide a Enmanuel Castillo reconociendo su invaluable aporte al periodismo, a la vida pública y al fortalecimiento democrático de la ciudad y del país.