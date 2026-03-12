Santiago retomará construcción de la Estación Central de Bomberos tras evaluación estructural

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago informó que iniciará los trabajos para la terminación de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos de Santiago, luego de completar una evaluación técnica y estructural de la edificación ubicada en el sector El Dorado.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por Luis Lora, el director de Obras Públicas Municipales René Martínez, y el superintendente del cuerpo de bomberos Alexis Moscat.

Las autoridades destacaron que la finalización de esta infraestructura permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad y mejorar las condiciones operativas del personal bomberil.

Durante el encuentro se reiteró el compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de los trabajos, resaltando la importancia de esta obra para el sistema de seguridad y protección de la población.

El ingeniero Luis Lora señaló que el proyecto ha sido manejado con criterios de transparencia y destacó el respaldo del alcalde Ulises Rodríguez, quien ha priorizado el uso responsable de los recursos públicos en la ejecución de esta obra.

Explicó que, debido a que la estructura permanecía abandonada por más de quince años, se decidió contratar especialistas para realizar una evaluación completa de su vulnerabilidad estructural.

Los estudios fueron realizados por la empresa Ing. Antonio Rodríguez y Asociados, SRL, junto a un equipo de ingenieros estructuralistas que analizaron las condiciones de la edificación y su entorno.

Tras el levantamiento técnico, los especialistas recomendaron trabajos de reforzamiento estructural, incluyendo inyecciones de cemento y otras soluciones constructivas para garantizar la seguridad del edificio.

Las autoridades indicaron que, con los estudios ya concluidos, la empresa contratista está en condiciones de iniciar la planificación inmediata de los trabajos para culminar esta obra estratégica para la seguridad de Santiago de los Caballeros.

#eljacaguero #Santiago #Bomberos #Infraestructura #AlcaldíaDeSantiago #RepúblicaDominicana