Santiago reafirma su liderazgo turístico con visión sostenible

Santiago de los Caballeros, RD. – La Alcaldía de Santiago, a través de su Oficina de Turismo Municipal, celebró este martes el Día Mundial del Turismo bajo el lema “Santiago Vive la Transformación del Turismo”, consolidando el compromiso de la ciudad con un modelo turístico sostenible y competitivo.

El alcalde Ulises Rodríguez encabezó el acto y resaltó que la transformación turística de Santiago se sustenta en proyectos estratégicos como el Monorriel, el Teleférico, la llegada de nuevas marcas hoteleras y el fortalecimiento de la cultura, la gastronomía y la hospitalidad local.

Rodríguez explicó que la creación de la Oficina de Turismo Municipal ha sido un paso clave para organizar y promover iniciativas que vinculan el patrimonio histórico con nuevas oportunidades de desarrollo económico.

“Cuando inicié mi gestión comprendí la gran importancia que tiene el turismo para nuestra ciudad. La Oficina de Turismo Municipal marcó un antes y un después, porque nos permitió trabajar con una visión clara: posicionar a Santiago como un destino vibrante y en constante transformación”, expresó el alcalde.

La actividad reunió a autoridades, empresarios y representantes de sectores productivos, quienes coincidieron en que Santiago atraviesa una etapa de cambios significativos que lo proyectan como referente del turismo urbano y cultural.

Por su parte, Sahely Santos, encargada de Turismo de la Alcaldía, destacó el rol de cada visitante en la promoción de la ciudad. “Cada persona que llega a Santiago se convierte en un embajador de nuestra identidad. Santiago vive y respira turismo, y seguiremos proyectando nuestra ciudad con orgullo al mundo”, afirmó.

El presidente del Clúster Santiago Destino Turístico, Ramón Paulino, subrayó la importancia de garantizar un turismo sostenible en todas sus dimensiones: económica, social, ambiental y de gestión.

“Solo con sostenibilidad podremos asegurar que nuestra ciudad se desarrolle sin rechazar a los visitantes, como ya ocurre en otros lugares del mundo”, puntualizó Paulino.

El evento contó también con la intervención de José Octavio Reinoso, presidente de ASECENSA, y de Junior McDougal, presidente de ADOMPRETUR Santiago, quienes reconocieron el impulso que la Alcaldía ha dado al turismo local.

Ambos coincidieron en que la articulación entre el sector público y privado es fundamental para seguir fortaleciendo la posición de Santiago como destino turístico en el Caribe.

Entre los asistentes se encontraban Melany Rodríguez, presidenta de Visit Santiago; Iván Hernández, director de INTABACO; y Bernardo Hilario, director del Servicio Regional de Salud Norcentral, además de funcionarios municipales y representantes del Gobierno central.

Los participantes destacaron que el turismo en Santiago ha evolucionado de ser percibido como un complemento del comercio y la industria, a consolidarse como un sector estratégico de crecimiento económico y cultural.

La conmemoración del Día Mundial del Turismo en Santiago cerró con el compromiso de seguir trabajando por una ciudad inclusiva, innovadora y sostenible, capaz de ofrecer experiencias únicas a visitantes nacionales y extranjeros.

Con esta visión, la Alcaldía proyecta a Santiago como un destino turístico integral, donde convergen historia, modernidad, gastronomía y hospitalidad en una propuesta de alto valor para la República Dominicana y la región.

