Santiago prepara sus principales accesos con plan de arborización previo a encuentro de la CEPAL

El senador Daniel Rivera y los alcaldes de Puñal y Canabacoa acordaron impulsar junto al sector empresarial un programa de embellecimiento y recuperación ambiental de los corredores viales de la provincia

Bartolo García

SANTIAGO.– El senador por la provincia Santiago, Daniel Rivera, y los alcaldes de Puñal, Enrique Romero, y Canabacoa, Juan Martínez, acordaron desarrollar un programa conjunto de embellecimiento, arborización y recuperación ambiental de las principales vías de acceso a Santiago, como parte de los preparativos para la 41.ª sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El encuentro internacional se celebrará del 7 al 9 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en Santiago de los Caballeros. La actividad reunirá a cancilleres, ministros, jefes de delegaciones, autoridades gubernamentales, representantes de organismos internacionales, empresarios, académicos y otros actores vinculados con el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Rivera y los alcaldes consideraron que la celebración de la reunión representa una oportunidad para proyectar a Santiago como una provincia moderna, ordenada, competitiva y ambientalmente responsable. Las intervenciones no estarán concentradas únicamente en el centro urbano, sino que abarcarán corredores estratégicos utilizados como puertas de entrada a la ciudad.

El acuerdo contempla integrar a los ayuntamientos, empresarios, propietarios de establecimientos y otros representantes del sector privado para ampliar la siembra de árboles y mejorar las condiciones de los espacios públicos próximos a las principales vías. La iniciativa cuenta con el respaldo de empresarios vinculados a los accesos viales de la provincia y busca que las intervenciones tengan continuidad después del encuentro de la CEPAL.

Entre las acciones previstas figuran la arborización estratégica de vías, recuperación y creación de áreas verdes, mantenimiento de árboles existentes, irrigación sostenible y embellecimiento de espacios públicos. Para las jornadas se plantea utilizar especies apropiadas para corredores urbanos e interurbanos que proporcionen sombra, mejoren el confort térmico y contribuyan a elevar la calidad paisajística.

El senador Daniel Rivera destacó que incrementar la cobertura arbórea también puede generar beneficios para la salud y la calidad de vida de ciudadanos y visitantes, al reducir la exposición al calor, favorecer el desplazamiento peatonal y contribuir a la captura de contaminantes. Asimismo, sostuvo que una ciudad preparada para recibir acontecimientos internacionales debe ofrecer espacios públicos adecuados para caminar, recrearse y realizar actividades físicas.

Por su parte, los alcaldes de Puñal y Canabacoa expresaron su disposición de promover jornadas comunitarias de siembra, mantenimiento e irrigación de árboles y áreas verdes. El objetivo es que las acciones desarrolladas con motivo de la 41.ª sesión de la CEPAL evolucionen hacia un programa permanente de infraestructura verde, con la participación de empresas, comunidades, instituciones educativas y organizaciones sociales de Santiago.