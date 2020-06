“Santiago necesita llenar un vacío en el Congreso Nacional”, Eduardo Estrella

Una impronta de honestidad y rectitud en la gestión pública y privada que le ha reconocido esta ciudad y gran parte del país, se constituye en la mejor carta de presentación del candidato a senador Eduardo Estrella, quien desde el Congreso se propone trabajar por la Ley del Primer Empleo, la Ley del Agua y proyectos regionales que contribuyan a dinamizar la economía.

Para el líder del Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), apoyado por los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC), la Fuerza del Pueblo (FP), Humanista Dominicano (PHD), y otros aliados, darle la oportunidad a los jóvenes para que consigan su primer empleo y se desarrollen es una de sus grandes prioridades como senador.

Explicó que la Ley del Primer Empleo consiste que la juventud que cada día se capacita más y hace grandes esfuerzos por superarse, pueda tener un empleo y que la mitad del salario sea subsidiado en un primer año por el gobierno.

Eduardo Estrella dijo que llegar al Senado de la República constituye para él llenar un vacío para que a Santiago y la región del Cibao se le tome en cuenta en las obras que demanda, como el puerto de Manzanillo, que facilitaría el comercio con los Estados Unidos y Haití, impactando significativamente en la economía de esta zona.

“En los recorridos por los distritos y municipios, como los de La Sierra he percibido que Santiago demanda que haya alguien que dé la cara en el Senado por la provincia. La gente se queja que a Santiago no se le ha dado la importancia que requiere, porque aporta más de 14% al PIB, pero no se retribuye en obras”, afirmó.

Estrella dijo que las comunidades demandan acueductos, alcantarillado sanitario, hospitales, obras deportivas.

“Santiago se ha abandonado y mucha gente entiende que desde el Senado no se ha jugado ese rol en el presupuesto y que lo que asigne el gobierno se le dé seguimiento para que las cosas se ejecuten”, expresó, en una entrevista concedida a reporteros HOY y Caribbean Digital.

Entre las grandes faltas de gestión legislativa citó la terminación de los trabajos en el Hospital José María y Báez, el cual dijo que llevan 7 años en un proceso de reconstrucción y aún no hay fecha de entrega.

Superar la crisis

Eduardo Estrella, quien fue secretario de Obras Públicas (1991-1994) y senador (1994-1998), dijo que decidió asumir el compromiso de representar a los santiagueros en la Cámara Alta, por la gran crisis económica que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha sometido al país, por la grave situación de corrupción y el régimen de la impunidad.

“Con decisión asumimos esta candidatura con responsabilidad y luego de la crisis de la pandemia que agudizó la crisis económica creo que tomamos la decisión correcta. Estamos asumiendo con entusiasmo y con mucha responsabilidad, aquí estamos tirao en las calles del medio”, aseguró.

Decisión electoral

Eduardo Estrella cree que las distintas encuestas han revelado que el triunfo del candidato presidencial del PRM, Lusi Abinader es determinante para ganar en primera vuelta el 5 de julio y él conquistar la senaduría.

“Cuando salgo veo ese desplazamiento y el deseo de cambio de la gente. Ya Santiago tiene una decisión y pienso que lo que falta es ir a las urnas el 5 de julio, no quedarse en casa ni dejarse intimidar ni meterse en miedo, no quiere decir que la gente no se proteja”, expresó. Llamó a los ciudadanos a acudir a las urnas con la debida protección para evitar el contagio del coronavirus.

Dice PLD está desesperado

Eduardo Estrella manifestó que el partido de gobierno está desesperado porque los números no les alcanzan para ganar las elecciones debido a que el pueblo ya quiere un cambio de gobierno.

Entiende que la voluntad popular se respetará y apuesta al optimismo de un cambio de gobierno que demanda la gente para que traiga soluciones, confianza, inversiones para Santiago y los demás pueblos del país.

Estrella ve necesario que en el país se reduzcan los impuestos de los boletos aéreos, se relance el turismo y desarrollen programas que beneficien a Santiago y a toda la región del Cibao, como es la inversión pública-privada para un gran puerto de Manzanillo y otros proyectos regionales.

Las frases

“La gente está decidida a que haya cambio y se manifestará para que Luis Abinader gane en primera vuelta y Eduardo Estrella sea senador y la oposición asuma la gran parte de diputados en la provincia de Santiago”.

“Hemos dicho a la gente, como va al banco, al supermercado y a las agencias de remesas, vaya a votar. Siendo prudente y guardando el protocolo sanitario. No votar es esperar que el país siga como va”.

