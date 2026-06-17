UNICARIBE y PLD unen esfuerzos para promover la formación ética y ciudadana

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Universidad del Caribe (UNICARIBE) y la Comisión de Formación en Valores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar un Programa Nacional de Formación en Valores, con el objetivo de fortalecer la educación ética, la responsabilidad ciudadana y la cultura democrática en la República Dominicana.

El convenio fue suscrito por Lidio Cadet, coordinador de la Comisión de Formación en Valores del PLD, y el canciller de UNICARIBE, doctor José Alejandro Aybar M., quienes coincidieron en la importancia de promover una sociedad fundamentada en principios éticos, compromiso ciudadano y valores humanos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.

Previo a la firma, los representantes de la comisión realizaron un recorrido por las instalaciones de la universidad, donde conocieron las capacidades académicas, tecnológicas y de innovación de la institución, incluyendo la plataforma educativa Blackboard y los modernos estudios de producción audiovisual de UNICARIBE TV, que estarán al servicio de esta iniciativa.

Durante su intervención, Lidio Cadet calificó el acuerdo como “un paso trascendental” para ampliar el alcance de la educación en valores y fortalecer la formación integral de los militantes del PLD y de la ciudadanía en general. Asimismo, destacó que las herramientas tecnológicas y de comunicación de UNICARIBE permitirán llevar este programa a un mayor número de personas dentro y fuera del país.

Por su parte, el doctor José Alejandro Aybar expresó la satisfacción de la universidad por colaborar nuevamente con el PLD en el ámbito educativo, recordando el apoyo brindado durante la pandemia para la realización de la Asamblea General Virtual del partido y el Congreso Reynaldo Pared Pérez mediante el uso de plataformas digitales.

El acuerdo contempla el desarrollo de cursos, diplomados, seminarios y contenidos especializados en áreas como ética, liderazgo, transparencia, cultura democrática, identidad nacional, resolución pacífica de conflictos, sostenibilidad y desarrollo humano integral, dirigidos tanto a la militancia peledeísta como a cualquier ciudadano interesado en fortalecer su formación cívica y ética.

La alianza también establece la utilización de modalidades virtuales y semipresenciales, la producción de materiales educativos audiovisuales, la realización de actividades académicas y comunitarias, así como la emisión de certificaciones respaldadas por UNICARIBE. Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con los más altos principios de responsabilidad social, convivencia democrática y desarrollo nacional.