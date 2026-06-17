Salud Pública asegura acceso garantizado a tratamientos para personas con VIH

Autoridades afirman que las actualizaciones terapéuticas se basan en evidencia científica y que ningún paciente perderá acceso a medicamentos esenciales

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Salud Pública reiteró su compromiso con la atención integral de las personas que viven con VIH, asegurando que todos los tratamientos antirretrovirales continúan disponibles y que las actualizaciones en los protocolos médicos responden exclusivamente a criterios científicos, clínicos y de salud pública.

La institución explicó que los cambios incorporados en los lineamientos nacionales de atención están alineados con las recomendaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reconoce como seguros y eficaces tanto los esquemas basados en Tenofovir Disoproxil Fumarato (TDF) como aquellos sustentados en Tenofovir Alafenamida (TAF).

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, envió un mensaje de tranquilidad a los pacientes y sus familias, asegurando que ninguna persona será excluida de su tratamiento ni recibirá medicamentos de menor calidad. “Nadie está siendo dejado atrás, nadie está perdiendo acceso a tratamiento y nadie está siendo expuesto a un medicamento inferior”, expresó.

Las autoridades aclararon que la incorporación del esquema Dolutegravir/Tenofovir Disoproxil Fumarato/Lamivudina (TLD) como una de las opciones preferentes de primera línea no implica la eliminación de otras alternativas terapéuticas. Por el contrario, señalaron que el esquema basado en TAF continuará disponible para pacientes con condiciones específicas que así lo requieran.

Salud Pública destacó que los sistemas sanitarios responsables deben actualizar continuamente sus protocolos para adaptarse a los avances de la medicina y a las recomendaciones de organismos internacionales. Asimismo, recordó que todos los medicamentos suministrados por el Estado cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia reconocidos a nivel internacional.

La entidad informó además que mantiene abiertos los espacios de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de pacientes y demás actores vinculados a la respuesta nacional al VIH, con el propósito de escuchar inquietudes, fortalecer la confianza y garantizar una atención centrada en las necesidades de cada persona.

Finalmente, el Ministerio resaltó que la República Dominicana fue reconocida recientemente como “País Champion” por el Programa de ITS/VIH y Hepatitis durante la conmemoración del 30 aniversario del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH), en reconocimiento a su liderazgo en la implementación de estrategias innovadoras y sostenibles para la prevención, atención y acompañamiento de las personas que viven con VIH.