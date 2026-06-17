Gobierno y sector acerero fortalecen cooperación para impulsar infraestructura moderna y sostenible

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con representantes de las principales empresas fabricantes del sector de la construcción con acero, con el objetivo de fortalecer la industria nacional, promover la capacitación continua y consolidar espacios de colaboración entre el Gobierno y el sector privado.

La reunión fue realizada por instrucciones del presidente Luis Abinader, quien ha expresado su interés en continuar respaldando el crecimiento de esta industria estratégica y fomentar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y sostenible de la República Dominicana.

Durante el encuentro, los participantes analizaron el crecimiento que ha experimentado el sector en los últimos años y destacaron la importancia de mantener una agenda de trabajo coordinada para garantizar que las obras ejecutadas en el país cumplan con altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad.

Los representantes de la industria señalaron que la construcción con acero se ha consolidado como una alternativa moderna y eficiente para responder a las necesidades de infraestructura nacional, gracias a sus ventajas en rapidez constructiva, resistencia estructural, optimización de recursos y menor impacto ambiental.

Asimismo, resaltaron que importantes proyectos industriales, comerciales, turísticos, logísticos y de infraestructura pública están siendo desarrollados mediante estructuras de acero, fortaleciendo el papel de esta tecnología como un componente clave para el crecimiento y la competitividad del país.

Los fabricantes valoraron la apertura mostrada por las autoridades para escuchar las necesidades del sector y trabajar de manera conjunta en una agenda de desarrollo. En la reunión también participó el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó. La iniciativa reafirma el compromiso de seguir construyendo una República Dominicana más moderna, resiliente y preparada para los desafíos del futuro.