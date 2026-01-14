Santiago inaugura nuevo atractivo cultural con el Roco Tren Turístico desde el Gran Teatro del Cibao

Bartolo García

La ciudad de Santiago de los Caballeros dio un paso significativo en el fortalecimiento de su oferta cultural y turística con la inauguración oficial del Roco Tren Turístico de Santiago, cuyo punto de salida permanente quedó establecido en el Gran Teatro del Cibao, uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

El acto inaugural se realizó la tarde de ayer y fue posible gracias a la visión y respaldo de la directora del teatro, Chiqui Checo, quien facilitó la integración de este proyecto turístico a un referente cultural que simboliza el arte y la identidad santiaguera.

La actividad congregó a autoridades nacionales y municipales, representantes del sector turístico y empresarial, organismos de seguridad, medios de comunicación e invitados especiales, quienes respaldaron la puesta en marcha de esta propuesta de turismo cultural y urbano.

Entre las autoridades presentes estuvieron la gobernadora provincial Rosa Santos y el alcalde Ulises Rodríguez, quienes coincidieron en destacar el impacto positivo del proyecto para el desarrollo integral de la ciudad.

El Roco Tren Turístico de Santiago tiene como objetivo principal poner en valor el patrimonio histórico, cultural y urbano de la Ciudad Corazón, ofreciendo una experiencia accesible, educativa y sostenible tanto para residentes como para visitantes nacionales e internacionales.

Durante el acto, Carmen Yomaris Gómez, presidenta de Gómez Tours, resaltó el compromiso de la empresa, con más de tres décadas de trayectoria, en la comercialización nacional e internacional del proyecto, asumiendo el reto de posicionarlo como un nuevo ícono turístico de Santiago.

Gómez destacó que el Roco Tren permitirá ampliar la oferta turística de la ciudad, integrando historia, cultura y entretenimiento en un formato innovador que responde a las tendencias actuales del turismo urbano.

Por su parte, Carlos Rodolí Conde, presidente de Roco Solutions e inversionista del proyecto, expresó su confianza en Santiago como un destino emergente para la inversión turística, subrayando que esta iniciativa representa una apuesta por la movilidad cultural y la identidad local.

El alcalde Ulises Rodríguez valoró la iniciativa como un ejemplo exitoso de colaboración entre el sector público y privado, recordando el impacto positivo que tuvo el tren durante la pasada temporada navideña y reiterando el respaldo del Ayuntamiento a proyectos que fomenten la cultura y la convivencia ciudadana.

En tanto, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, destacó la importancia de integrar movilidad, ordenamiento y seguridad vial en propuestas turísticas que promuevan ciudades más organizadas y seguras.

Morrison señaló que el Roco Tren Turístico se alinea con los esfuerzos institucionales para transformar los espacios urbanos en entornos más amigables y orientados al disfrute responsable de ciudadanos y visitantes.

La iniciativa también busca dinamizar la economía local, generando oportunidades para emprendedores, guías turísticos y comercios vinculados al recorrido histórico y cultural que ofrece el tren.

Asimismo, el proyecto contribuye al posicionamiento de Santiago como un destino cultural permanente, complementando su agenda artística, patrimonial y gastronómica.

El acto inaugural concluyó con la colocación del marbete oficial del INTRANT en la parte frontal del Gran Teatro del Cibao, seguida de un recorrido simbólico junto a autoridades e invitados especiales.

Con este recorrido, quedaron formalmente iniciadas las operaciones permanentes del Roco Tren Turístico de Santiago, consolidándose como una nueva experiencia que conecta historia, cultura y ciudad en el corazón del Cibao.