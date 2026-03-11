Santiago impulsa alianza estratégica para convertir la ciudad en destino de turismo médico

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– En un paso considerado histórico para el desarrollo sanitario y turístico de la región, fue constituida formalmente la Alianza Turismo de Salud de Santiago, una entidad sin fines de lucro que busca posicionar a la ciudad como un centro de referencia internacional en turismo médico.

La iniciativa fue impulsada a partir de una propuesta presentada por la Expoturismo, plataforma que desde hace casi tres décadas promueve el crecimiento del sector turístico en la región norte del país.

El proyecto, que también contó con el respaldo del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, busca articular esfuerzos entre instituciones médicas, universidades y empresas del sector turístico para impulsar el turismo de salud en la ciudad.

Durante el proceso de organización, iniciado en julio de 2025, representantes de diversas instituciones realizaron reuniones, mesas de trabajo y asambleas para definir los estatutos y las estrategias que guiarán el desarrollo de la alianza.

El objetivo principal es consolidar a Santiago como un hub médico regional, capaz de atraer pacientes internacionales interesados en servicios especializados de salud, aprovechando la calidad de las clínicas, el talento médico y la infraestructura turística de la ciudad.

Durante la Asamblea Constitutiva fue elegido el primer Consejo Directivo para el período 2026–2028, presidido por el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), representado por el doctor Héctor Sánchez Navarro.

La vicepresidencia del sector salud estará a cargo de Unión Médica del Norte, representada por el doctor Julio Gonell, mientras que la vicepresidencia del sector turismo será ocupada por Yomaris Gómez, en representación de la agencia Gómez Tours.

Asimismo, la Secretaría estará bajo la responsabilidad del Instituto Materno Infantil y Especialidades San Martín de Porres, representado por Olga Mora Corrales, y la Tesorería será dirigida por la Clínica Corominas, representada por el doctor José Antonio Teveras.

También forman parte del consejo instituciones académicas como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como entidades del sector médico y turístico de la ciudad.

La juramentación fue realizada por el doctor Víctor Méndez, director regional Santiago I del Ministerio de Salud Pública, quien destacó que esta alianza representa un paso estratégico para fortalecer la proyección internacional de los servicios de salud que ofrece la ciudad.

Con la creación de esta entidad, Santiago fortalece su integración entre el sector médico, académico y turístico, con la meta de atraer pacientes internacionales y consolidarse como la capital del turismo de salud en República Dominicana.

