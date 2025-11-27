Santiago ilumina su espíritu festivo con la magia de “Encatus”

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– La Navidad llegó oficialmente a Santiago con un espectáculo de luces, música y alegría, durante el acto encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez, su esposa Iris Cepín de Rodríguez y su hijo Ulises José, quienes dejaron inaugurado el Bosque Encantado “Encatus”.

El evento reunió a autoridades civiles, representantes empresariales, legisladores y líderes comunitarios, marcando el inicio de una de las temporadas más esperadas por las familias santiagueras.

Entre las personalidades presentes estuvieron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; y el director regional del Servicio Nacional de Salud, Bernardo Hilario, así como regidores, diputados y la presidenta del Clúster Santiago Destino Turístico, Brenda Sánchez.

La actividad atrajo a cientos de ciudadanos que disfrutaron del encendido navideño en un ambiente festivo que simboliza la unión familiar y el amor por la ciudad corazón.

El alcalde Ulises Rodríguez afirmó que la Navidad debe servir como recordatorio de los valores que unen a la comunidad. “Es un tiempo para reencontrarnos, hacer una pausa y agradecer. Santiago está de pie y sigue transformándose para el bienestar de todos”, expresó en su mensaje central.

El Bosque Encantado “Encatus” se convirtió en el gran protagonista de la noche, al ofrecer un recorrido mágico lleno de personajes, luces y decoraciones temáticas que trasladan a los visitantes a un universo de fantasía.

Este proyecto cuenta con la participación activa de 43 jóvenes artistas de Santiago, quienes protagonizarán una obra teatral cada fin de semana bajo la dirección del maestro Pablo Pérez.

La propuesta forma parte del plan municipal de promoción cultural y entretenimiento familiar, orientado a consolidar a Santiago como un destino turístico vibrante durante el mes de diciembre.

Además del impacto cultural, “Encatus” promete dinamizar la economía local, generando oportunidades para artesanos, emprendedores y comerciantes de la ciudad.

La Alcaldía anunció una agenda especial de actividades que se desarrollará hasta el próximo 5 de enero de 2026, incluyendo conciertos, ferias, presentaciones infantiles y la tradicional entrega de juguetes por el Día de los Santos Reyes.

Para garantizar una experiencia segura y ordenada, se reforzaron los operativos de limpieza, seguridad ciudadana y embellecimiento urbano en las zonas de mayor flujo de visitantes.

Ulises Rodríguez agradeció a los equipos municipales por el esfuerzo puesto en la transformación de los espacios públicos durante la temporada navideña.

“El brillo de cada luz encendida representa la esperanza y el progreso de Santiago. Seguiremos trabajando para que esta ciudad sea motivo de orgullo para quienes la habitan y para quienes la visitan”, sostuvo.

La noche culminó con aplausos y un mensaje de optimismo del alcalde, quien deseó paz, salud y prosperidad a todas las familias en esta Navidad.

Con la puesta en escena del Bosque Encantado “Encatus”, Santiago reafirma su liderazgo como una ciudad que celebra la tradición, impulsa el desarrollo y fortalece la convivencia comunitaria en cada temporada festiva.