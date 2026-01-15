Santiago honra a Yunesky Maya como Hijo Adoptivo por su legado deportivo y humano

El Ayuntamiento reconoce la entrega y el vínculo del ex lanzador de Grandes Ligas con la ciudad corazón

Bartolo García

El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros declaró Hijo Adoptivo de la ciudad al ex lanzador de Grandes Ligas Yunesky Maya, en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y a los valores de perseverancia, disciplina y compromiso que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional.

La declaratoria fue aprobada por el Concejo de Regidores mediante la Resolución núm. 3494-25, durante la sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2025, conforme al acta núm. 27-25, a solicitud formal del alcalde Ulises Rodríguez.

El acto de entrega del reconocimiento se realizó en un ambiente cargado de emotividad, donde autoridades municipales, dirigentes deportivos y representantes de la comunidad santiaguera se dieron cita para rendir homenaje al ex serpentinero.

Durante su intervención, el alcalde Ulises Rodríguez destacó que Yunesky Maya se ganó el respeto y el cariño del pueblo santiaguero por su entrega dentro y fuera del terreno de juego, especialmente durante su paso por las Águilas Cibaeñas.

El ejecutivo municipal afirmó que Maya encarnó el espíritu competitivo y ganador que caracteriza a Santiago, señalando que su actitud profesional y su sentido de pertenencia dejaron una huella imborrable en la fanaticada aguilucha.

“Hoy Santiago vive un momento de profundo orgullo al reconocer a un hombre que defendió nuestros colores con pasión y carácter. Aquí no basta el talento, se exige entrega total, y Yunesky Maya lo entendió desde el primer día”, expresó el alcalde.

Por su parte, el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Óleo, informó que la resolución fue aprobada a unanimidad, resaltando que la trayectoria y el vínculo del deportista con la ciudad lo hacen merecedor de esta distinción.

D’ Óleo señaló que este reconocimiento honra no solo a Maya, sino también al municipio de Santiago, al exaltar valores que sirven de ejemplo positivo para la juventud y las futuras generaciones de atletas.

Al recibir la distinción, Yunesky Maya se mostró visiblemente emocionado y agradecido, destacando que Santiago representa un capítulo fundamental en su vida personal y profesional.

El ex lanzador recordó su llegada a la ciudad durante la temporada 2015-2016, en un momento complejo de su carrera debido a una lesión, cuando muchos pensaban que su etapa como jugador estaba llegando a su fin.

“Llegué a Santiago pensando que mi carrera había terminado, pero al ver este estadio soñé con lanzar aquí. Esta ciudad me devolvió la fe y me dio una nueva oportunidad”, expresó Maya conmovido.

La lectura oficial de la resolución estuvo a cargo del secretario municipal Luis José Cruz, quien destacó los méritos deportivos y humanos que sustentan la declaratoria.

En el acto estuvieron presentes familiares del homenajeado, la vicealcaldesa Mariana Moreno, regidores del Concejo Municipal y funcionarios del cabildo, así como el presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued, miembros de la directiva y jugadores del equipo.

Con esta distinción, el Ayuntamiento de Santiago reafirma su compromiso de reconocer a las figuras que, desde el deporte y otras áreas, han contribuido a engrandecer el nombre de la ciudad y a fortalecer su identidad histórica y cultural.