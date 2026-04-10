Santiago honra a sus leyendas del béisbol con distinciones municipales

Santiago de los Caballeros.– El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros otorgó este viernes importantes reconocimientos a dos destacadas figuras del béisbol dominicano, declarando a Julián Tavárez como “Hijo Distinguido” y a Bartolo Colón como “Hijo Adoptivo” de la ciudad.

La decisión fue aprobada a unanimidad por el Concejo de Regidores mediante la resolución 3502-26, durante la sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2026, tras una solicitud presentada por el doctor Plutarco Arias a través del regidor Frank Medina.

Durante el acto de entrega, el alcalde Ulises Rodríguez destacó que este reconocimiento representa un acto de justicia y orgullo para la ciudad, al valorar la trayectoria deportiva y el impacto social de ambos exlanzadores.

El ejecutivo municipal resaltó que tanto Tavárez como Colón han llevado en alto el nombre de Santiago y de la República Dominicana, convirtiéndose en referentes de disciplina, esfuerzo y superación para las nuevas generaciones.

De su lado, el presidente del Concejo de Regidores subrayó que la aprobación unánime de la propuesta evidencia el consenso en torno a la importancia de reconocer el legado de ambos deportistas, no solo en el ámbito deportivo, sino también por su cercanía con la gente.

Al recibir la distinción, Julián Tavárez expresó su profundo agradecimiento y emoción, destacando que este reconocimiento tiene un valor especial para él como santiaguero, recordando además a su padre en un momento cargado de significado personal.

Por su parte, Bartolo Colón, visiblemente emocionado, agradeció de manera sencilla el honor recibido, manifestando su gratitud por ser acogido como hijo adoptivo de Santiago, una ciudad que ha sido parte importante de su carrera.

La lectura oficial de la resolución estuvo a cargo del secretario municipal, Luis José Cruz, en un acto solemne celebrado en la Sala de Sesiones del Concejo de Regidores, con la presencia de autoridades locales y familiares de los homenajeados.

En la actividad también participaron la vicealcaldesa Mariana Moreno, el secretario general Arismendi Dajer y una comisión de regidores, quienes acompañaron este reconocimiento a dos figuras emblemáticas del deporte nacional.

Ambos exjugadores cuentan con trayectorias destacadas en las Grandes Ligas, acumulando logros que han enaltecido el béisbol dominicano, además de su vínculo con equipos como las Águilas Cibaeñas y su impacto en la comunidad, consolidando un legado que trasciende generaciones.