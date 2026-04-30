Carolina Mejía conversa con estudiantes en el ensanche La Fe sobre responsabilidad ciudadana

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía conversó con estudiantes del Centro Educativo Nuestra Señora de La Fe sobre responsabilidad ciudadana y cuidado del medioambiente.

Se trata de la continuación del programa La Alcaldía Llega a Centros Educativos, una iniciativa a través de la que la ejecutiva municipal sostiene encuentros con estudiantes para orientarlos en búsqueda de que se conviertan en multiplicadores de las buenas acciones, así como explicarles el funcionamiento del cabildo.

Mejía compartió su testimonio de servicio público, acción que aseguró siempre tuvo como finalidad trabajar al servicio de los demás para construir bienestar y mejorar la calidad de vida de la gente.

“Nosotros podemos hacer cambios trascendentales con la sumatoria de decisiones individuales”, explicó, al sugerirles a los estudiantes buscar oportunidades para generar cambios positivos desde cosas tan fundamentales como el correcto manejo de los desechos.

Carolina afirmó estar súper orgullosa del trabajo que realiza en la Alcaldía del Distrito Nacional para impulsar bienestar en la capital. En ese sentido, dijo que las respuestas de los ciudadanos ante soluciones que puede proveer en los distintos sectores le dan fuerzas y determinación para continuar sirviendo.

Mejía detalló el programa Parques para todos, a través del que se han entregado más de 215 parques y plazas, gracias a recursos propios de la alcaldía, combinados en ocasiones con los del Gobierno central o los del sector privado.

La alcaldesa también hizo un recuento por las más de 10,000 luminarias LED instaladas en sectores y avenidas de las tres circunscripciones y en cuya segunda fase se prevé completar los barrios faltantes en el Distrito Nacional.

Mejía valoró la curiosidad de los estudiantes y les exhortó a participar en los distintos procesos. “Mi objetivo aquí cuando llegué era sembrar en ustedes esa semillita de que podemos colaborar para cambiar las cosas”.

El director del Centro Educativo Nuestra Señora de La Fe, padre Francisco Benito Alvarado, agradeció a la alcaldesa por la muestra de cercanía y a los estudiantes por el buen comportamiento exhibido.

Carolina Mejía se ha mantenido llevando el programa La Alcaldía Llega a Ti a diversos centros educativos, incluyendo al Instituto Señoritas Salomé Ureña, Instituto Politécnico Bartolomé Vegh, Excelencia República de Colombia, Arroyo Hondo, Colegio Salesiano María Auxiliadora, Centro Santo Cura de ARS, Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas, Instituto Salesiano Don Bosco, la Alianza Francesa, Carol Morgan School, Notre Dame School, Calasanz, MC School, Ashton School, Lux Mundi y Liceo Benito Juárez.