Santiago honra a Manny Pérez con título de Hijo Adoptivo

Santiago de los Caballeros, RD.– La Alcaldía de Santiago reconoció este lunes al actor y guionista dominicano Manny Pérez como “Hijo Adoptivo” de la ciudad, en un emotivo acto celebrado en la sede municipal.

La distinción fue aprobada en la Sesión Ordinaria del 2 de septiembre de 2025, mediante el acta No. 18-25, a propuesta de la Dirección de Cultura y Arte del cabildo.

La lectura de la resolución estuvo a cargo del secretario municipal Luis José Cruz, quien estuvo acompañado por el secretario general Arismendi Dajer, la directora de Cultura y Arte Miriam Cruz García, y una comisión de regidores.

Durante el acto, el alcalde Ulises Rodríguez destacó la importancia de honrar a personalidades que han puesto en alto el nombre del país y que, con su ejemplo, motivan a las nuevas generaciones.

“Reconocer a quienes hacen el bien y sobresalen en su trayectoria es un deber institucional y un acto de justicia. Hoy, Manny Pérez pasa a ser parte de nuestra ciudad, un orgullo que lo declaramos oficialmente Hijo Adoptivo de Santiago de los Caballeros”, expresó Rodríguez.

El actor, visiblemente emocionado, recordó su niñez en República Dominicana y cómo a los 10 años emigró a Estados Unidos sin hablar inglés, pero con el sueño firme de convertirse en actor.

“Desde pequeño me fascinaba actuar para mis hermanos. Soñaba con ver mi rostro en la gran pantalla. Estudié intensamente en Nueva York y he tenido la dicha de trabajar con Jennifer López, Denzel Washington y Colin Farrell, pero siempre quise regresar a mi tierra a hacer cine”, afirmó.

Pérez resaltó que en Santiago filmó su primera película nacional, La Soga, lo que marcó un punto de partida para seguir aportando al cine dominicano desde dentro y fuera del país.

El presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Óleo, expresó que este reconocimiento constituye un motivo de orgullo para la ciudad, ya que premia a un santiaguero que, aunque nacido en Baitoa, ha sabido representar dignamente la cultura dominicana en el exterior.

Manny Pérez nació el 5 de mayo de 1969 en Baitoa, provincia Santiago, y a lo largo de su carrera ha participado en producciones de prestigio como The Blacklist, Third Watch, FBI: Most Wanted y la película Washington Heights.

Tras completar sus estudios secundarios en Estados Unidos, ingresó a la universidad en Nueva York, graduándose en Marymount Manhattan College en 1992. También se formó en el Ensemble Studio Theatre y es miembro de la LAByrinth Theater Company.

Actualmente reside en el barrio de Washington Heights, en Manhattan, pero mantiene un estrecho vínculo con su país, especialmente con Santiago y su natal Baitoa.

La distinción se otorgó amparada en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y en la Ordenanza Municipal 3320-23, que regula la concesión de honores en la ciudad.

Con este reconocimiento, la Alcaldía reafirma su compromiso de valorar a los dominicanos que, como Manny Pérez, contribuyen al desarrollo cultural y representan con dignidad a la nación en escenarios internacionales.

