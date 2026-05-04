Santiago gana intercambio de boxeo en Sosúa Ocean Village

Tuto Tavárez



SOSUA, Puerto Plata.-Los boxeadores de Santiago superaron a los de Puerto Plata en 7 de 11 combates, celebrados en el Sosúa Ocean Village, con la organización del Santa Fe Club, presidido por María Ageeva.



Los peleadores de Puerto Plata representaron el Santa Fe Club, en la concurrida cartelera celebrada a casa llena.



En la cartelera los boxeadores, tanto los ganadores como los perdedores, recibieron premios en metálicos, por parte de los organizadores.



Hubo una pelea de exhibición y luego los púgiles de Santiago triunfaron en las primeras cuatro de forma consecutiva.



El primer pleito en los 55 kilogramos, fue ganado por Luis Robles, de Santiago, quien se impuso por RSC (Referí Suspende Combate), a Joel Ventura, de Puerto Plata.



En el segundo combate Ismanol Espinal, de los visitantes dominó por puntos 2-1ª Sammy Salomón en un apretado combate de los 55 kilos.



Justin Lora superó por RSC a su oponente Adrinson Carrasco, refriega que también se disputó en los 55 kilogramos.



El cuarto triunfo corrido de los series 31 fue cuando Wilfri Luna superó por decisión unánime de 3-0 a Yordy Ferreira, en los 60 kilogramos.



El primer triunfo de los locales Santa Fe Club, fue cuando Rian Gilbert hizo abandonar a pleito a Breilin Peña en los 65 kilogramos.



Adelantado por el público local, Teo Sotov obtuvo el segundo triunfo puertoplateño en el Sosúa Ocean Village, en 65 kilos.



Los santiagueros retomaron la ruta victoriosa cuando Chedrik Derinvil se impuso por veredicto unánime 3-0 a Edinson González.



Peter Claudio Etienne, continuó con el buen momento de los santiagueros, con triunfo de 3-0 sobre Iván Trofimov en 65 kilos.



Luego se celebraron un combate femenino, donde Puerto Plata ganó, cuando Joanna Ventura, de Puerto Plata, doblegó en los 70 kilos dominó a Alba Aracena por abandono.



La también puertoplateño Noah Mark se impuso en apretada decisión 2-1 a Albert Maldonado, de los 65 kilogramos.



En el cierre de la velada, Yoriel Sánchez, de Santiago se impuso por knockout A Joel Rosario.



Concluido el intercambio, la señora María Ageeva entregó el trofeo de campeón a Miguel Martínez, presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago.



