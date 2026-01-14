Santiago fortalece su capacidad de respuesta con la terminación de la Estación de Bomberos

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros informó que avanzan de manera sostenida los trabajos de evaluación, adecuación y terminación de la Estación de Bomberos ubicada en el sector El Dorado, como parte de un plan integral orientado a fortalecer la seguridad ciudadana y la respuesta ante emergencias.

La administración municipal explicó que en esta fase se desarrolla el Estudio de Vulnerabilidad de la Estructura, un proceso técnico que permitirá asegurar la estabilidad y resistencia de la edificación antes de su culminación definitiva.

Dicho estudio incluye un levantamiento estructural detallado mediante sondeos a percusión, ensayos de laboratorio y un análisis geotécnico a través de calicatas, con el fin de conocer las condiciones reales del terreno y del sistema constructivo.

De forma paralela, la Alcaldía ha ejecutado trabajos preliminares clave para el fortalecimiento de la infraestructura, entre ellos el cierre perimetral del área donde opera la estación, con el objetivo de resguardar el entorno y el personal.

Asimismo, se realizó una limpieza general de las edificaciones, acompañada de fumigación interior y exterior, acciones que contribuyen a garantizar condiciones de salubridad adecuadas en el espacio.

Como parte del saneamiento integral del entorno, se intervinieron los márgenes de la cañada circundante, reduciendo riesgos ambientales y mejorando las condiciones de seguridad del área.

También se ejecutó el vaciado de muros para la construcción de una cisterna con capacidad de 36 mil galones, infraestructura esencial para asegurar el abastecimiento de agua requerido en las operaciones del Cuerpo de Bomberos.

La Alcaldía precisó que estas acciones responden a una planificación coordinada, preventiva y técnicamente fundamentada, orientada a que la estación cuente con estándares óptimos de seguridad, funcionalidad y operatividad.

Desde el cabildo se destacó que la terminación de esta obra impactará directamente en la protección del personal de emergencia y en la calidad del servicio que se brinda a las comunidades de Santiago.

La administración municipal reiteró que la inversión en infraestructura estratégica es una prioridad para fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios, accidentes y situaciones de riesgo.

Recordó además que los trabajos de terminación de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos fueron iniciados oficialmente el 10 de septiembre del pasado año, como parte de un compromiso asumido con la ciudad.

La obra cuenta con una inversión de RD$66,531,907.37, financiada con recursos del presupuesto administrativo municipal y del Gobierno central, garantizando su continuidad y culminación.

Ubicada en el sector El Dorado, la estación permaneció inconclusa y en estado de abandono por más de 15 años, situación que limitó por largo tiempo la operatividad del servicio.

Con la reactivación y avance sostenido de los trabajos, la Alcaldía de Santiago busca saldar una deuda histórica con la ciudad y dotar al Cuerpo de Bomberos de instalaciones modernas y seguras.

Las autoridades municipales aseguraron que continuarán supervisando cada etapa del proceso hasta su conclusión, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y el bienestar de Santiago de los Caballeros.