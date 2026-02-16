Santiago fortalece su apuesta educativa con respaldo municipal a la Mesa de los Cinco Pilares

Bartolo García

La ciudad de Santiago dio un paso significativo en el fortalecimiento del sistema educativo dominicano con la instalación formal de la Mesa de los Cinco Pilares en la Regional 08, una iniciativa que busca consolidar una gobernanza territorial participativa enfocada en la mejora integral de la educación preuniversitaria.

El alcalde Ulises Rodríguez valoró este espacio como un avance trascendental para articular soluciones reales desde las comunidades, resaltando el compromiso del municipio con el desarrollo académico y social de niños y jóvenes.

El acto de juramentación fue encabezado por el ministro de Educación Luis Miguel De Camps, quien impulsa esta estrategia como parte de una Hoja de Ruta orientada a fortalecer la institucionalidad educativa y promover una convivencia escolar armoniosa.

La actividad se desarrolló en el Instituto Politécnico Industrial de Santiago, donde se reunieron autoridades, docentes, estudiantes, representantes comunitarios y actores de la sociedad civil.

Rodríguez destacó que la diversidad de sectores involucrados garantiza una visión amplia de las necesidades reales del sistema educativo, permitiendo que las políticas públicas se construyan desde el territorio y no solo desde los despachos institucionales.

Señaló que para Santiago es una distinción albergar este espacio de concertación permanente, pero también una gran responsabilidad de acompañar cada acción que se derive de las mesas de trabajo.

La Mesa de los Cinco Pilares fue concebida como un mecanismo de corresponsabilidad que integra a estudiantes, familias, docentes y autoridades para generar soluciones sostenibles que impacten directamente la calidad de los aprendizajes.

Durante el encuentro, se presentó la Estrategia Provincial para la Mejora del Clima y la Convivencia Escolar, enfocada en el desarrollo de habilidades socioemocionales y en la construcción de entornos educativos seguros y respetuosos.

El plan contempla el fortalecimiento de los Clubes de Paz como espacios de mediación, liderazgo estudiantil y promoción de valores.

Asimismo, incluye programas de educación sexual integral en valores, acompañamiento a las familias y prevención de uniones tempranas que afectan la continuidad escolar.

Otra de las líneas de acción busca garantizar el seguimiento educativo de estudiantes con maternidad o paternidad temprana, evitando la deserción escolar y promoviendo oportunidades de superación.

Las autoridades educativas coincidieron en que una convivencia sana es clave para mejorar el rendimiento académico y reducir conflictos dentro de los centros escolares.

Desde la Alcaldía de Santiago se reiteró la disposición de apoyar cada iniciativa que surja de esta mesa, entendiendo que la educación es un eje fundamental para el desarrollo social y económico de la ciudad.

Con esta instalación, Santiago se consolida como un referente en la implementación de modelos participativos que buscan transformar la educación desde el diálogo, la corresponsabilidad y la acción conjunta.

#eljacaguero #EducaciónRD #MesaDeLosCincoPilares #Santiago #ConvivenciaEscolar #DesarrolloJuvenil