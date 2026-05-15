Santiago Fashion Show 2026 apuesta por la moda con propósito y apoyo al autismo

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– La ciudad de Santiago se prepara para recibir una nueva edición del Santiago Fashion Show 2026, una plataforma que fusionará moda, talento y solidaridad en una gran gala prevista para el próximo 25 de julio en el AC Hotel Santiago by Marriott.

El evento estará bajo la dirección del reconocido comunicador Diomirix Ramírez, quien destacó que esta segunda edición busca consolidarse como uno de los principales encuentros de moda de la región, al tiempo que promueve causas de impacto social.

En esta ocasión, Santiago Fashion Show unirá esfuerzos con la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo, con el propósito de recaudar fondos destinados a la construcción de un nuevo centro de atención especializado para adolescentes y adultos dentro del espectro autista.

La coordinadora general de la fundación, Jermis Dalia Martínez, destacó que desde la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo continúan trabajando para crear espacios de apoyo, inclusión y acompañamiento para las personas dentro del espectro y sus familias, valorando la importancia de iniciativas que sensibilicen a la sociedad y aporten al desarrollo de proyectos especializados.

La pasarela contará con la participación de destacados diseñadores nacionales e internacionales, entre ellos Suzelle Taveras, Joel Reyes, Leonardo Cordero, Helcio Couture, Leidy Marine, Edu Salazar y Erika Olivares, quienes presentarán sus más recientes colecciones y propuestas creativas.

Asimismo, también serán exhibidos diseños de Elia Jiménez, Garis Familia, Alexy Corman y Alonsos, fortaleciendo una plataforma que apuesta por resaltar el talento emergente y consolidado de la moda dominicana.

La conducción oficial del evento estará a cargo del comunicador Alex Macías, mientras que el casting oficial para la selección de modelos se realizará el próximo 7 de junio en el AC Hotel Santiago by Marriott. Los organizadores informaron que las boletas estarán disponibles a partir del 25 de mayo a través de BOLETU y en tiendas AVOCAT de Plaza Texas, reafirmando el compromiso del evento con la moda, la inclusión y el impacto social positivo.