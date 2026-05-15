Banreservas inaugura oficina en Merca Jumbo de la Núñez de Cáceres

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco de Reservas dejó inaugurada una nueva oficina en el establecimiento Merca Jumbo de la avenida Núñez de Cáceres, como parte de su estrategia de expansión y acercamiento a los distintos sectores productivos y residenciales del país.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que esta nueva Unidad de Negocios Personales permitirá ofrecer un amplio portafolio de productos y servicios financieros con mayor rapidez, calidad y cercanía para los usuarios de la zona.

1. El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, al hablar en la inauguración de la oficina Merca Jumbo Núñez de Cáceres.

“Este local consolida la posición de Banreservas como líder en cobertura territorial, llegando incluso a los lugares más apartados del país, donde miles de dominicanos también merecen acceso a servicios bancarios”, expresó Aguilera durante el acto inaugural.

El ejecutivo señaló que esta iniciativa responde a la visión del presidente Luis Abinader, enfocada en democratizar el acceso de la ciudadanía a los productos y servicios financieros, facilitando la inclusión bancaria y el acompañamiento económico a la población.

Aguilera resaltó que en esta nueva oficina los clientes contarán con asesoría financiera personalizada y acompañamiento en la toma de decisiones, fortaleciendo así la relación cercana que la entidad mantiene con sus usuarios.

Por su parte, el presidente del Grupo CCN, José Miguel González Cuadra, valoró la alianza estratégica entre ambas instituciones y destacó que esta colaboración permitirá generar nuevas oportunidades y bienestar para la sociedad dominicana.

La nueva oficina, ubicada en el sector Las Praderas, operará de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., reafirmando el compromiso de Banreservas de continuar expandiendo sus servicios y fortaleciendo la atención al cliente en todo el territorio nacional.