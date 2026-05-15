Águilas Cibaeñas suman el poderoso brazo de Eury Ramos para reforzar su bullpen

Bartolo García

Santiago.– Las Águilas Cibaeñas continúan fortaleciendo su cuerpo de lanzadores de cara a la próxima temporada de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), anunciando la incorporación del relevista derecho Eury Ramos.

Ramos, de 28 años y oriundo de Guananico, Puerto Plata, se une al conjunto santiaguero con el objetivo de aportar profundidad y potencia al relevo intermedio y de las entradas finales del equipo.

Actualmente, el lanzador se encuentra participando en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Calientes de Durango, donde ha tenido un desempeño sólido, acumulando cinco entradas en blanco, permitiendo apenas tres imparables, sin otorgar boletos y registrando cuatro ponches.

El derecho de 6 pies y 3 pulgadas se caracteriza por un repertorio de poder, encabezado por una bola rápida que alcanza entre 97 y 98 millas por hora, además de un cutter y un split que complementan su arsenal desde el montículo.

Gracias a esta combinación, Ramos ha mantenido un promedio histórico de 8.3 ponches por cada nueve entradas, consolidándose como un brazo de alto impacto para situaciones de presión.

El relevista también cuenta con experiencia en la pelota invernal dominicana, luego de haber lanzado con las Estrellas Orientales durante la temporada 2024-2025, aspecto que facilitó su adaptación y motivó el interés de la gerencia aguilucha.

Su trayectoria internacional incluye ocho temporadas en las ligas menores de los Cachorros de Chicago y participación en ligas independientes y mexicanas, donde ha demostrado consistencia, madurez y capacidad competitiva, cualidades que ahora buscará aportar al bullpen de las Águilas Cibaeñas.