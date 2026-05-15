EE.UU. y Cuba intensifican contactos diplomáticos en medio de una profunda crisis en la isla

LA HABANA.– Estados Unidos y Cuba han intensificado sus conversaciones diplomáticas en medio de la compleja situación económica y social que atraviesa la isla, marcada por una creciente escasez, dificultades energéticas y tensiones políticas con Washington.

Uno de los hechos más relevantes fue la reunión sostenida entre el director de la CIA, John Ratcliffe, y representantes del Ministerio del Interior cubano en La Habana, encuentro que fue confirmado tanto por el Gobierno cubano como por la propia agencia estadounidense mediante imágenes difundidas en redes sociales.

La reunión entre el director de la CIA y autoridades cubanas marca un hecho inusual en medio de las tensiones entre Washington y La Habana

Según informó la Presidencia cubana, la visita de Ratcliffe se produjo a solicitud de Estados Unidos y formó parte de una agenda centrada en temas de seguridad bilateral y cooperación entre organismos encargados del cumplimiento de la ley.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener mecanismos de cooperación en favor de la seguridad regional e internacional, en un contexto de relaciones marcadas por la desconfianza y las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Cuba.

El Gobierno cubano reiteró durante la reunión que la isla “no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos” y negó categóricamente albergar, financiar o apoyar organizaciones terroristas o extremistas.

Asimismo, La Habana sostuvo que no existen bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio y reafirmó su postura de condena al terrorismo en todas sus formas, insistiendo en que no hay fundamentos legítimos para mantener a Cuba en listas estadounidenses vinculadas al patrocinio del terrorismo.

El encuentro ocurre pocos meses después de que Trump firmara una orden ejecutiva declarando una “emergencia nacional” por la supuesta amenaza que, según Washington, representa Cuba para la seguridad estadounidense, acusaciones que fueron rechazadas por el Gobierno cubano.

Este acercamiento entre ambas partes es considerado uno de los movimientos diplomáticos más relevantes de los últimos meses, en un escenario donde la crisis económica de la isla y las tensiones geopolíticas siguen marcando la relación entre Cuba y Estados Unidos.

Con información actualidad.rt.com y elpais.com