PRM propondrá prórroga de sus autoridades internas para priorizar estabilidad y gestión de Gobierno

Bartolo García

Santo Domingo.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció que someterá ante su Convención Nacional una propuesta orientada a extender el período de la dirección nacional y de las estructuras dirigenciales territoriales y sectoriales de la organización.

La información fue ofrecida mediante un comunicado emitido por la Dirección Ejecutiva del partido, en el que se explica que el país atraviesa un momento que demanda madurez, estabilidad y sentido de responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas nacionales.

Según el documento, la propuesta contempla extender hasta por un año la dirección nacional del PRM y hasta por dos años las demás estructuras dirigenciales, con el propósito de mantener al partido enfocado en las tareas de gobierno y en la estabilidad institucional del país.

El comunicado señala que esta decisión responde al contexto económico, social e internacional que actualmente impacta a la República Dominicana y al mundo, por lo que consideran necesario priorizar los compromisos asumidos con la ciudadanía.

“Los temas internos pueden esperar. Las necesidades del país no”, expresa la organización política al justificar la iniciativa, resaltando que el momento exige concentración en la gestión pública y en la continuidad de los proyectos gubernamentales.

Asimismo, el PRM reafirmó que cualquier decisión relacionada con esta propuesta será conocida y aprobada mediante los mecanismos institucionales establecidos en sus estatutos, respetando la Constitución y las leyes de la República Dominicana.

La Dirección Ejecutiva también hizo un llamado a la militancia y a los dirigentes del partido a actuar con madurez, empatía y responsabilidad, colocando siempre el interés colectivo y nacional por encima de los intereses particulares.

Finalmente, el partido oficialista destacó que continuará enfocado en gobernar y servir a la población dominicana, reafirmando su compromiso de seguir trabajando por el bienestar, la estabilidad y el desarrollo del país de cara a los próximos años.