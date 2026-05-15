Gobierno mantiene congelado el GLP y aplica alzas parciales a combustibles

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano continuará subsidiando los combustibles para la semana del 16 al 22 de mayo, manteniendo congelado el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y aplicando reajustes parciales en las gasolinas y el gasoil.

De acuerdo con la disposición oficial, la gasolina premium y el gasoil óptimo subirán RD$8.00 por galón, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular aumentarán RD$4.00, debido al sostenido incremento de los precios internacionales del petróleo.

El MICM explicó que el Gobierno destinará RD$1,435 millones para subsidiar los combustibles y evitar que la población asuma el impacto total de las alzas registradas en el mercado internacional, especialmente por el conflicto en Medio Oriente.

Actualmente, el petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia para República Dominicana, ronda los 105 dólares por barril, luego de registrar un aumento cercano al 4 % en los últimos días.

Mientras las gasolinas y el gasoil registran incrementos, otros combustibles utilizados en sectores estratégicos como el transporte aéreo y la industria experimentarán reducciones. El avtur, kerosene y los diferentes tipos de fuel oil disminuirán sus precios para este período.

El Gobierno detalló que está absorbiendo parte importante del costo internacional, subsidiando cada galón de GLP con RD$21.50, gasolina premium con RD$54.59, gasolina regular con RD$71.48, gasoil regular con RD$79.73 y gasoil óptimo con RD$83.99.

Las autoridades destacaron que estas medidas forman parte del plan gubernamental para enfrentar el impacto de la crisis internacional sin comprometer la estabilidad fiscal del país, protegiendo a los sectores más vulnerables y manteniendo controlado el costo de vida.

Hasta la fecha, el Gobierno ha destinado más de RD$15 mil millones en subsidios a los combustibles, reafirmando su compromiso de amortiguar el impacto económico derivado del alza mundial del petróleo y preservar la estabilidad de la economía dominicana.