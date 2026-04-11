Santiago despide con pesar a la doctora Sonia Villamán de Hernández

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La sociedad santiaguera se encuentra de luto tras el fallecimiento de la doctora Sonia Villamán de Hernández, una destacada profesional de la medicina cuya partida ha causado profundo pesar entre familiares, amigos y allegados.

La doctora Villamán de Hernández fue esposa del empresario y dirigente político José Francisco Hernández, quien ocupó funciones como regidor del municipio de Santiago y fue candidato vicepresidencial en las elecciones de 1990 junto al profesor Juan Bosch.

Durante su vida familiar, procreó tres hijos: Francisco José Hernández, Francisco Alberto Hernández y Sonia Pamela Hernández, quienes hoy lamentan su partida junto a toda su familia.

Sus restos serán expuestos a partir de las 10:00 de la mañana en el Cementerio Fuente de Luz, donde también se realizará el sepelio a las 4:30 de la tarde.

La noticia ha generado múltiples expresiones de solidaridad y condolencias, destacando su vocación de servicio, su calidad humana y el compromiso que siempre mostró en el ejercicio de su profesión.

Su legado permanecerá en la memoria de quienes la conocieron, dejando una huella imborrable en la comunidad médica y en la sociedad de Santiago. ¡Paz a su alma!