Santiago despide al inmortal deportivo Donald Gómez Cerda

Tuto Tavárez

Santiago, RD. – El deporte de Santiago está de luto. Este sábado falleció el inmortal deportivo Donald Gómez Cerda, a los 83 años de edad, tras enfrentar complicaciones cardiovasculares y hepáticas que lo mantenían internado en un centro de salud local.

Gómez Cerda dejó una huella imborrable en el desarrollo deportivo de la provincia, especialmente como dirigente, propulsor institucional y apasionado defensor del deporte como instrumento social.

En 2017 fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Santiago, en el renglón de propulsor deportivo, durante una ceremonia celebrada en el Salón Manuel Arsenio Ureña de UTESA, donde también fue reconocido el cronista deportivo Papi Pimentel.

Durante sus últimos momentos estuvo acompañado por su familia, incluyendo su esposa Carmen Saint-Hilaire —hermana del recordado periodista Domingo Saint-Hilaire— y sus hijos Donald Jr. y Audry, quienes recibieron muestras de solidaridad del sector deportivo y amistades cercanas.

Donald era hermano del reconocido profesor y comunicador José Gómez Cerda, figura importante en los ámbitos académico y deportivo de Santiago.

Su trayectoria incluye haber dirigido deportes a nivel nacional, como Director de Deportes de la Secretaría de Estado de Deportes (SEDEFIR) en la década de los 70, donde impulsó importantes iniciativas de incentivo para la juventud.

Formó parte de la Asociación de Boxeo de Santiago y fue uno de los fundadores de la Unión Deportiva de Santiago (UDESA), junto al también destacado dirigente Papi Bisonó, con quien compartió una visión de fortalecimiento institucional del deporte local.

Además de su labor dirigente, fue jugador activo de softbol, desempeñándose como lanzador en equipos como la Liga 30 de Marzo y la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

Donald residió durante muchos años en los sectores Barahona y El Ensueño, lugares donde cosechó amistades y respeto entre sus vecinos y compañeros del deporte.

También se destacó como emprendedor, al fundar Donald Autos Repuestos en la avenida Las Carreras, negocio que por décadas fue punto de referencia en el comercio santiaguero.

Su partida deja un profundo pesar en la comunidad atlética, que lo recuerda como un hombre trabajador, disciplinado y siempre entregado a las causas deportivas.

Los restos de Donald Gómez Cerda están siendo expuestos desde la tarde de este domingo en la Funeraria Blandino de Santiago, donde familiares, dirigentes y deportistas han acudido a dar el último adiós.

El sepelio se realizará este lunes a las 10:00 de la mañana en el cementerio Cristo Vivo, del sector El Ingenio, donde se le rendirá una despedida con honores del deporte santiaguero.

Su legado permanece como ejemplo de servicio, compromiso y pasión por el deporte. Santiago lo despide con gratitud y aplausos.