Santiago celebrará gesta del 30 de Marzo con actos patrióticos y nuevas obras gubernamentales

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, RD.– Autoridades provinciales anunciaron la programación oficial para conmemorar el 182 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo, una jornada que contará con la presencia del presidente Luis Abinader y combinará actos patrióticos con la entrega de importantes obras.

La gobernadora Rosa Santos informó que las actividades iniciarán a las 8:00 de la mañana en el Parque Imbert, con la colocación de ofrendas florales y los honores correspondientes a esta histórica fecha.

Posteriormente, las autoridades se trasladarán a la Catedral Santiago Apóstol, donde se celebrará el tradicional Tedeum, presidido por monseñor Héctor Rafael Rodríguez, con la participación del mandatario.

El programa continuará en la avenida Las Carreras, frente a la estación central del Teleférico y el Monorriel de Santiago, donde se desarrollará el desfile cívico, militar y estudiantil a partir de las 10:00 de la mañana.

El director de CORAASAN, Andrés Cueto, destacó que esta conmemoración no solo rinde homenaje a la historia nacional, sino que también refleja el compromiso del presente con el desarrollo de la provincia.

Tras concluir el desfile, el presidente desarrollará una agenda de inauguraciones que incluye la entrega de 700 títulos de propiedad en Hato del Yaque.

Asimismo, en San José de las Matas serán inauguradas dos carreteras que conectan comunidades como Los Montones, Pedregal, Guazumal, Rincón de Piedra y Carrizal, mejorando la conectividad en la zona.

La jornada finalizará en Santiago Oeste, donde se entregarán nuevas infraestructuras comunitarias y deportivas, como multiusos y techados escolares, mientras las autoridades invitaron a la población a participar en esta celebración que fortalece la identidad y los valores patrios.