Santiago abre sus puertas a la innovación con Expo Acero 2025

Bartolo García

Santiago de los Caballeros se prepara para convertirse en el centro de atención de la industria de la construcción y el acero con la inauguración de la tercera edición de Expo Acero Santiago 2025, el próximo viernes 5 de septiembre. La ceremonia contará con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y se celebrará en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

El evento se extenderá hasta el 7 de septiembre y reunirá a 93 empresas nacionales e internacionales provenientes de 10 países, con la expectativa de recibir a más de 4,000 asistentes. Entre los participantes se encuentran profesionales del área, empresarios, técnicos, estudiantes y representantes institucionales vinculados al sector construcción.

Desde su creación, Expo Acero se ha posicionado como la feria más importante del sector en la República Dominicana, consolidándose como una plataforma de alcance regional que promueve la innovación, el intercambio técnico, las oportunidades de negocio y la formación continua.

La edición 2025 promete superar las expectativas de años anteriores, no solo por la cantidad de empresas y visitantes, sino también por la calidad del programa, que incorpora exhibiciones tecnológicas, paneles de discusión, rondas de negocios y espacios de networking diseñados para fortalecer al sector.

En esta ocasión, Colombia ha sido designado país invitado de honor, un reconocimiento a sus aportes en el desarrollo de la construcción en América Latina. Este hecho resalta el carácter internacional del evento y fomenta la integración regional en torno al acero y la innovación.

Francisco Javier Durán, ideólogo de Expo Acero Santiago

Como parte de este enfoque, se han formalizado alianzas estratégicas con los Institutos de Acero de México y Colombia, con el objetivo de intercambiar conocimientos, fomentar buenas prácticas y estrechar lazos de cooperación entre las naciones participantes.

La feria cuenta con el respaldo de importantes patrocinadores. Metaldom se suma una vez más como patrocinador principal, reafirmando su compromiso con la industria. Asimismo, Carrujo, Steeltec y Kinnox participan como patrocinadores Oro, apoyando la realización de este evento de clase mundial.

El fundador de Expo Acero, Francisco Javier Durán, destacó la colaboración con el Hotel AC Marriott Santiago, que servirá como sede logística para visitantes y expositores, ofreciendo tarifas preferenciales a solo cinco minutos del recinto ferial, un detalle que asegura comodidad y accesibilidad para los asistentes.

El programa de esta edición contempla una zona de exhibición de maquinarias y equipos pesados, demostraciones interactivas con tecnología de punta, un Hub de Negocios para potenciar encuentros comerciales y más de 30 ponencias técnicas a cargo de expertos nacionales e internacionales.

Un espacio especial será el Panel Mujeres de Acero, que celebra su tercera edición y busca visibilizar el liderazgo femenino dentro del sector, además de promover la inclusión y el empoderamiento en la industria de la construcción en acero.

Durante la ceremonia inaugural se celebrará el 25 aniversario de la empresa Steeltec, considerada un referente en soluciones de acero. Este momento servirá para rendir homenaje a compañías que han apoyado la feria desde sus inicios y que han sido claves en su consolidación.

El acto también incluirá un reconocimiento al país invitado de honor, Colombia, a ser recibido por su embajador en la República Dominicana, como símbolo del fortalecimiento de los lazos bilaterales en el ámbito de la construcción y la industria.

Expo Acero está dirigida a ingenieros, arquitectos, desarrolladores, inversionistas, proveedores y estudiantes, así como al público general interesado en conocer el potencial y las innovaciones del sector. La feria se convierte así en un espacio abierto para el aprendizaje y la creación de oportunidades.

“El crecimiento de Santiago se refleja en escenarios como este”, expresó Javier Durán, fundador del evento, al destacar que Expo Acero es una muestra del dinamismo económico de la ciudad y una expresión concreta del progreso y transformación que experimenta la región.