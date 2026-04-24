Santiago abre sus puertas a la 3ra Feria Nacional Inmobiliaria PLUSVAL EN TODO RD

El evento reúne proyectos de alto valor y atractivas facilidades de financiamiento en Santiago, Punta Cana y Santo Domingo

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– Fue inaugurada la tercera edición de la Feria Nacional Inmobiliaria “PLUSVAL EN TODO RD”, en un acto celebrado en el hotel Hampton Inn by Hilton de Santiago, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del sector inmobiliario en la República Dominicana.

La feria se desarrolla los días 24, 25 y 26 de abril de manera simultánea en Santiago, Punta Cana y Santo Domingo, permitiendo a los asistentes conocer una amplia cartera de proyectos residenciales y de inversión en distintas zonas estratégicas del país.

Durante el evento, los visitantes pueden acceder a oportunidades de inversión inmobiliaria con propiedades listas para entrega, opciones de vivienda principal, propiedades vacacionales y proyectos diseñados para quienes buscan rentabilidad y alta plusvalía.

Los organizadores destacaron que esta edición cuenta con el respaldo de Plusval y el apoyo financiero del Banco Popular, que ofrece condiciones especiales como tasas preferenciales, financiamiento de hasta el 80 % del valor del inmueble y plazos de hasta 30 años para el pago.

Entre las facilidades disponibles figuran tasas de 11.50 % fija a un año, 12.25 % fija a tres años y 8.25 % fija a un año en dólares, lo que convierte la feria en una oportunidad atractiva tanto para compradores locales como para inversionistas nacionales e internacionales.

Durante su discurso de apertura, Eddy E. Veras señaló que el crecimiento inmobiliario que demanda el país debe estar basado en planificación, sostenibilidad y en el bienestar de las personas, destacando la importancia de tomar decisiones responsables al momento de adquirir una propiedad.

“El sector inmobiliario no se construye solo con concreto, se construye con confianza; porque nuestro propósito no es solo que las personas compren una propiedad, sino que compren bien, tomando decisiones que transformen su futuro”, expresó Veras.

Asimismo, reafirmó que la feria busca conectar a las familias dominicanas e inversionistas con oportunidades seguras, rentables y de alta plusvalía, fortaleciendo su posicionamiento como una plataforma clave para el desarrollo del sector inmobiliario nacional.