San Juan realizará feria dedicada al empoderamiento femenino

Expo Mujer reunirá emprendimiento, educación y servicios en Plaza San Juan del 6 al 8 de marzo

Bartolo García

San Juan, RD.– En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la provincia de San Juan celebrará la Expo Mujer San Juan, un evento que se desarrollará del 6 al 8 de marzo en Plaza San Juan, con el objetivo de promover el empoderamiento, la educación y el bienestar integral de la mujer.

La iniciativa busca convertirse en un espacio de encuentro educativo, comercial, cultural y social donde participarán instituciones públicas y privadas, emprendedoras, organizaciones comunitarias y profesionales de diferentes áreas.

Durante los tres días de actividad se desarrollará una agenda variada que incluirá charlas formativas, orientaciones, servicios de salud, exhibiciones comerciales, reconocimientos y actividades dirigidas a toda la familia.

Los organizadores explicaron que el evento tiene como propósito principal impulsar la igualdad de oportunidades, la prevención y la educación, además de fomentar el desarrollo económico de las mujeres de la provincia.

Asimismo, la feria busca fortalecer la participación comunitaria y dinamizar el comercio local, convirtiendo la plaza en un punto de referencia para el aprendizaje, la reflexión y la celebración del papel de la mujer en la sociedad.

El público asistente podrá acceder de forma gratuita a información útil, servicios preventivos de salud, exposiciones de productos y espacios de intercambio entre emprendedoras y profesionales.

Además, se habilitarán áreas para exhibición de iniciativas comerciales, lo que permitirá a muchas mujeres mostrar sus proyectos y promover sus emprendimientos.

Los organizadores invitaron a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada conmemorativa que resalta los aportes de la mujer al desarrollo social, económico y cultural de la provincia.

La Expo Mujer San Juan cuenta con el respaldo de diversas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento Municipal, la Gobernación Provincial, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud y entidades educativas de la región.

La feria estará abierta desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de marzo en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, ofreciendo un programa educativo, cultural y comercial pensado para toda la familia.