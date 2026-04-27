San Juan impulsa su hoja de ruta hacia 2050 con cuatro comisiones técnicas de planificación

Autoridades, empresarios y representantes sociales avanzan en la construcción del primer Plan Estratégico de Desarrollo Integral para toda la provincia

San Juan.– La provincia de San Juan continúa fortaleciendo su proceso de planificación estratégica con la organización de cuatro comisiones técnicas de trabajo que servirán de base para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Integral 2050, una iniciativa que busca transformar de manera sostenible toda la demarcación.

Durante la tercera reunión de trabajo, encabezada por el rector de la UFHEC, magíster Alberto Ramírez Cabral, se presentó la metodología y el cronograma que guiarán este proceso, estructurado en cuatro ejes principales: economía y desarrollo agroempresarial; gobernabilidad y articulación público-privada; ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental; e inclusión y servicios sociales.

El encuentro reunió a un amplio grupo de actores provinciales, entre ellos la gobernadora Ana María Castillo, el alcalde de San Juan de la Maguana Lenin de la Rosa, la diputada Elvira Corporán, representantes del sector agropecuario, empresarial, judicial, cooperativo, comunitario y de distintas instituciones públicas y privadas.

Los participantes conocieron el cronograma de los próximos 15 meses, orientado a que por primera vez en la historia los seis municipios y 18 distritos municipales cuenten con un plan estratégico integrado con visión al año 2050, alineado al desarrollo de toda la provincia.

La metodología fue explicada por los especialistas Reynaldo Peguero y Mariana Teresa de Jiménez, quienes detallaron el proceso paso a paso, incluyendo la elaboración de un diagnóstico participativo con cartografía actualizada, imágenes de dron y levantamiento de puntos críticos y oportunidades del territorio.

Además, se habilitó un espacio de participación abierta donde los asistentes realizaron observaciones, aportes y propuestas, destacándose la sugerencia de la gobernadora de visitar todos los municipios y distritos para garantizar que la construcción del plan sea verdaderamente conjunta e inclusiva.

Las cuatro comisiones estarán integradas por más de 120 entidades, organizaciones y ciudadanos independientes, quienes trabajarán en la formulación de la Visión San Juan 2050, definiendo proyectos estratégicos y acciones de impacto inmediato que permitan impulsar el desarrollo de la provincia.

El rector Ramírez Cabral afirmó que existe plena confianza en que San Juan contará pronto con una hoja de ruta clara hacia el futuro, un instrumento que servirá de guía para los próximos gobiernos locales y nacionales, asegurando continuidad, planificación y progreso para toda la región.