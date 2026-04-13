San Juan impulsa su futuro con plan estratégico respaldado por liderazgo nacional

Bartolo García

San Juan, República Dominicana.– Representantes del Gobierno, alcaldías, Congreso, sector empresarial, Iglesia, academia y sociedad civil acordaron impulsar la formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo Integral para la provincia San Juan, con el objetivo de trazar una hoja de ruta clara hacia su crecimiento sostenible.

Durante una amplia sesión de trabajo, los distintos sectores coincidieron en la necesidad de construir una visión compartida que permita orientar el desarrollo económico, social y territorial de la provincia, mediante una planificación estructurada y participativa.

En el encuentro quedó conformado el Comité Gestor Pro Plan Estratégico, presidido por el rector de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, Alberto Ramírez Cabral, acompañado por autoridades provinciales, municipales y representantes de diversos sectores productivos y sociales.

Entre los integrantes del comité figuran la gobernadora provincial, Ana María Castillo; el obispo de la diócesis, Tomás Alejo Concepción; así como alcaldes, empresarios, académicos y líderes comunitarios comprometidos con el desarrollo de la provincia.

Asimismo, participan representantes del sector empresarial, cooperativista y organizaciones sociales, quienes destacaron la importancia de articular esfuerzos para fortalecer la planificación territorial y mejorar la competitividad de San Juan.

Los participantes subrayaron que este proceso debe integrarse a los lineamientos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, asegurando coherencia entre las iniciativas públicas y privadas que impactan el desarrollo local.

En ese sentido, enfatizaron que será clave el respaldo institucional, técnico y financiero tanto del Estado como del sector privado, promoviendo una alianza estratégica que impulse la autogestión y el fortalecimiento de capacidades locales.

El rector Ramírez Cabral explicó que el plan se desarrollará bajo un enfoque inclusivo y participativo, orientado a anticipar cambios en los sistemas productivos y en la dinámica urbana y agroindustrial de la provincia.

Además, se destacó la necesidad de dejar atrás enfoques fragmentados y concentrarse en una planificación a largo plazo que permita organizar el territorio, fomentar la cohesión social y consolidar una visión de desarrollo común.

Actualmente, la provincia San Juan cuenta con más de 244,000 habitantes distribuidos en seis municipios y 18 distritos municipales, con una economía basada principalmente en la agricultura, aunque en crecimiento hacia nuevas áreas como zonas francas e infraestructura.

Finalmente, se informó que el plan estratégico priorizará áreas clave como la generación de riqueza, el ordenamiento territorial, la productividad agrícola, la gestión del agua, el ecoturismo y la creación de empleos, con miras a lograr un desarrollo sostenible, inclusivo y ordenado para toda la provincia.