Samsung revoluciona el hogar inteligente en Santiago con su línea Bespoke AI

Bartolo García

Santiago, República Dominicana. – La innovación llegó a la Ciudad Corazón con la presentación de la nueva línea Bespoke AI de Samsung Electronics, una propuesta que redefine la experiencia del hogar conectado gracias a la integración de inteligencia artificial (IA) en electrodomésticos y dispositivos de entretenimiento.

El evento, celebrado este 12 de agosto de 2025, marcó el debut en Santiago de refrigeradoras, lavadoras, aires acondicionados y televisores de última generación diseñados para aprender de las rutinas del usuario, optimizar el consumo energético y mejorar el confort diario.

“La nueva línea Bespoke AI está diseñada para transformar la experiencia en el hogar, adaptándose de forma inteligente a las rutinas de los usuarios. Potenciada con IA, no solo mejora el rendimiento de los equipos, sino que también promueve la sostenibilidad”, afirmó Fernando Escobedo, Director de Comercial Electronics en el país.

La presentación se realizó en la Multi Experience Store de Ágora Mall en Santiago, donde los asistentes pudieron interactuar con los equipos y experimentar la tecnología SmartThings, que permite controlar iluminación, clima, seguridad y entretenimiento desde un solo ecosistema.

En el área de exhibición, los visitantes exploraron la Bespoke AI French Door, refrigeradora capaz de ajustar automáticamente la temperatura para conservar mejor los alimentos y reducir el consumo eléctrico.

También destacó la Bespoke AI Laundry Combo, lavadora-secadora que adapta su funcionamiento al tipo de ropa, grado de suciedad y condiciones climáticas, optimizando tiempo y energía en cada ciclo.

Otra de las atracciones fue el Bespoke AI WindFree, aire acondicionado que enfría sin viento directo y aprende de los hábitos de uso, ofreciendo confort constante y eficiencia energética.

El evento incluyó la presentación de la línea de televisores Vision AI 2025, que eleva el entretenimiento en casa con imágenes y sonido optimizados por inteligencia artificial. Estos equipos reconocen las rutinas del usuario y adaptan su funcionamiento para ofrecer una experiencia personalizada.

La oferta de televisores incluye los Neo QLED 8K y 4K, Samsung OLED y The Frame, junto con barras de sonido compatibles que completan una experiencia inmersiva.

Para celebrar el lanzamiento, Samsung anunció una promoción especial con descuentos de hasta 25% e instalación gratuita en productos participantes, válida hasta agotar existencias en la tienda de Ágora Mall y Ferretería Ochoa.

“Con esta nueva línea, Samsung sigue liderando el camino hacia un ecosistema doméstico más intuitivo, donde cada dispositivo aprende del usuario para ofrecerle mayor comodidad, seguridad y personalización”, destacó Escobedo.

El lanzamiento en Santiago confirma el interés de la marca por descentralizar sus novedades y acercar la tecnología de vanguardia a los consumidores de todo el país.

Con Bespoke AI y Vision AI 2025, Samsung no solo apuesta por el diseño y la eficiencia, sino que también sienta las bases de un hogar inteligente integral en República Dominicana.

