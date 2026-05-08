LG Electronics fortalece su presencia en República Dominicana junto a ICETECH con la apertura de nueva tienda

Punta Cana, República Dominicana. – LG Electronics refuerza su presencia en el país con nueva tienda en la Zona Este junto a ICETECH, un espacio diseñado para ofrecer soluciones innovadoras en climatización y tecnología, alineadas con las crecientes demandas del mercado dominicano.

Ejecutivos de ambas empresas presidieron el acto inaugural de las modernas instalaciones, ubicadas en Naves del Caribe, en Punta Cana una de las zonas de mayor dinamismo económico del país.

César Peñailillo, líder de la categoría de Business Solutions de LG Electronics a nivel regional, destacó la importancia de esta apertura que va encaminada con la estrategia de crecimiento regional de la compañía.

“Hemos trabajado de la mano de ICETECH por varios años, y ver materializado este proyecto, representa un paso estratégico para LG en República Dominicana. Continuamos fortaleciendo nuestro portafolio con soluciones dirigidas a sectores claves como hotelería, construcción, turismo y desarrollo urbano”, expresó Peñailillo.

Mientras, Cristhine Vásquez, HVAC Marketing Regional de LG Electronics, destacó que “Los sistemas de climatización han evolucionado hacia propuestas más inteligentes y eficientes, que permiten optimizar el consumo energético sin sacrificar el confort, un aspecto clave para hogares y empresas”.

Sebastián Pérez, Gerente General y fundador de ICETECH, presentó todo el portafolio de soluciones de climatización disponibles, que incluye asesoría en proyectos de climatización de alta eficiencia, venta de repuestos originales, hasta programas de capacitación continua para técnicos y contratistas profesionales del sector HVAC (climatización).

LG Electronics e ICETECH, reafirman su compromiso de impulsar soluciones de climatización que responden a las demandas actuales del mercado, ofreciendo menor consumo energético, mayor control y rendimiento diseñado para entornos comerciales y hoteleros sin importar la dimensión del proyecto o espacio.