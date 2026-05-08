Fiestas y Personalidades desde el Tianguis Turístico de Acapulco 2026

La actriz dominicana Ruth Emeterio, reconocida por su trabajo interpretativo y ganadora en tres ocasiones en los premios La Silla, es la invitada especial de esta edición. En la entrevista ella nos contará de su trayectoria y los últimos proyectos que la han posicionado durante más de 20 años de carrera como una artista disciplinada y comprometida con el arte.

Santo Domingo, D.N.-Esta semana Fiestas y Personalidades se traslada a Acapulco, Taxco y Nayarit, México. Desde allá, la periodista Yenny Polanco Lovera, conductora de este espacio, y presidente de la Federación Iberoamericana de Periodistas de turismo (FIPETUR), nos trae toda la información de esta feria, siendo la única dominicana que vivió la experiencia del 50 aniversario de la fiesta del turismo mexicano.

Polanco Lovera quien compartió en importantes eventos de estas ciudades de presentará reportajes exclusivos de la gastronomía, cultura y atractivos turísticos de estos destinos tan conocidos de México.

Aron Jimenes, subsecretario de Turismo de Nayarit, hablará sobre el trabajo de promoción, la importancia de los nueve Pueblos Mágicos del estado y el constante impulso a los emprendedores y a su formación, liderado por el secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado.

En nuestros estudios en RTVD, recibimos a la actriz, Ruth Emeterio, quien ha participado en diversas producciones donde ha demostrado una notable versatilidad, y ahora se posiciona en el cine internacional, asumiendo un importante rol en la película titulada ‘Río Masacre’, producida en Austria por la productora Anouk Shad.

La actriz también dará a conocer las acciones que realiza desde la Fundación para la Integración Social y Educativa (FISOE), la cual fue fundada por su padre.

Esta semana también recibimos a Anny Polanco con su segmento “Más que Migración”, y a Salvador Batista, quien nos presenta un recorrido interesante. Juntos nos ofrecen buena información, experiencias y actualidad.

En el segmento La Calle, Kosaky Suberví y María Mercedes estuvieron en la presentación de la novena edición de “Madres solidarias” iniciativa de Humano Seguros, a través de la cual beneficiarán a ocho instituciones que trabajan con infantes con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral y otras condiciones a través de la compra de la colección de “Joyas Benéficas”.

El programa Fiestas y Personalidades producido por Dayanna Minier se transmite todos los sábados de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. por RTVD, canal 4, con retransmisión los domingos por Latinos TV NY, Bonches Latinos, BVTV Bávaro y por Miavisión, canal 97 de Claro TV. Para más información, visite la página web: www.fiestasypersonalidades.com