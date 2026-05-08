BHD expuso su propuesta de valor dirigida a mujeres mayores de 60 años en el Congreso Internacional de Economía Plateada

Distrito Nacional, República Dominicana.– El Banco BHD presentó su propuesta de valor dirigida a mujeres mayores de 60 años durante su participación en el Congreso Internacional de Economía Plateada, celebrado en la ciudad de México, consolidándose como pionero en iniciativas enfocadas en este segmento.

La entidad expuso el tema “Hacia una oferta integral: claves para una banca inclusiva”, donde planteó un modelo que integra productos financieros, salud, movilidad, bienestar y educación, con el objetivo de brindar una experiencia completa y centrada en las necesidades de los adultos mayores.

Elizabeth Rojas, segunda vicepresidenta de Estrategia de Negocios Mujer del Banco BHD

Durante su intervención, el vicepresidente sénior Alberto Mencía destacó que el banco asume un compromiso firme con el desarrollo femenino, diseñando propuestas adaptadas a cada etapa de vida, con énfasis en la asesoría, la capacitación y la seguridad financiera.

Asimismo, Elizabeth Rojas, segunda vicepresidenta de Estrategia de Negocios Mujer, representó al BHD como panelista, resaltando que atender a mujeres mayores de 60 años con un enfoque integral y de género contribuye a cerrar brechas de inclusión y representa una oportunidad estratégica para la banca.

El congreso, auspiciado por el Banco Mundial y el Gobierno de España, reunió a expertos internacionales para analizar las oportunidades económicas del envejecimiento poblacional, abordando temas como innovación, salud, tecnología y finanzas para este segmento.

En ese contexto, el BHD destacó su programa Finanzas Plateadas BHD, lanzado recientemente para fortalecer el bienestar económico de los adultos mayores, convirtiéndose en la primera entidad financiera dominicana en desarrollar iniciativas específicas para este grupo.

Con esta participación, el Banco BHD reafirma su liderazgo en inclusión financiera, promoviendo soluciones que permitan a las mujeres mayores fortalecer su autonomía económica, mejorar la gestión de sus recursos y acceder a una vida más segura y sostenible.