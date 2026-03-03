Salud Pública en RD anuncia creación del primer banco nacional de piel y tejidos

Santo Domingo, RD.– El Ministerio de Salud Pública anunció la creación del primer banco nacional de piel y tejidos en la República Dominicana, una iniciativa que marcará un antes y un después en el tratamiento de pacientes con quemaduras severas y otras lesiones de alta complejidad.

El anuncio fue realizado por el ministro Víctor Atallah, quien explicó que este proyecto permitirá ampliar significativamente los recursos sanitarios disponibles para casos críticos, en coordinación con el sector de trasplantes.

La iniciativa se desarrollará junto al Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, lo que facilitará la disponibilidad de injertos de piel y tejidos para pacientes que requieran intervenciones especializadas.

Atallah destacó que el banco nacional permitirá ofrecer respuestas más rápidas y efectivas a personas con quemaduras graves, reduciendo complicaciones y mejorando la cobertura hospitalaria en todo el territorio nacional.

Como parte del fortalecimiento del sistema, el Ministerio integró tres nuevas unidades de atención a quemados dentro de la red pública de salud, ampliando la capacidad de respuesta ante emergencias de este tipo.

Además, se incrementó el presupuesto destinado a la atención de personas quemadas, lo que incluye la adquisición de equipos modernos y medicamentos de última generación para tratamientos inmediatos y prolongados.

En paralelo, la cédula de identidad dominicana incorporó la opción de consignar la condición de donante, medida que busca institucionalizar la cultura de donación de órganos y tejidos y fomentar la conciencia ciudadana sobre su importancia.

El ministro subrayó que esta acción contribuirá a normalizar el concepto de donación como un acto solidario que salva vidas y fortalece el sistema nacional de trasplantes.

Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Atallah también abordó el crecimiento del Programa de Alto Costo, que pasó de atender poco más de 2,000 pacientes a cubrir actualmente a 8,230 personas en todo el país.

El funcionario señaló que el presupuesto destinado a Alto Costo representa una inversión significativa, superando incluso el gasto en medicamentos para el resto de la población, con el objetivo de ampliar la inclusión en tratamientos especializados.

En materia de salud mental, el ministerio trabaja en la modificación de la Ley de Salud Mental para dotarla de presupuesto propio y protocolos nacionales unificados, además de ampliar la disponibilidad de camas psiquiátricas, con una meta de 500 adicionales antes de finalizar el año.

En cuanto a la atención primaria, el país cuenta actualmente con 900 Unidades de Atención Primaria (UNAP), con la meta de alcanzar entre 1,700 y 1,800 centros en los próximos años, reforzando la prevención y el tratamiento temprano de enfermedades crónicas.

El programa HARTS, implementado en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya opera en el 70 % de los centros de primer nivel y ha logrado que el 81 % de la población hipertensa esté bajo control clínico adecuado.

Finalmente, Atallah informó que el proceso de modernización tecnológica avanza hacia la creación de un récord digital único por paciente, previsto para 2026 o inicios de 2027, consolidando así una transformación estructural del sistema de salud dominicano.

