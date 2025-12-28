Salud Pública consolida avances sin precedentes y posiciona a RD como referente regional en 2025

Bartolo García

Santo Domingo.– La República Dominicana cerró el año 2025 con resultados históricos en prevención, control de enfermedades y atención sanitaria, tras una gestión del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el doctor Víctor Atallah, que recibió múltiples premios y distinciones internacionales.

Durante el año, el país logró avances significativos en atención integral, vigilancia epidemiológica, equidad y fortalecimiento institucional, reafirmando el compromiso del Estado con el derecho a la salud y la consolidación del Sistema Nacional de Salud.

Entre los logros más destacados figura el registro de cero muertes por dengue, así como la reducción sostenida de enfermedades de alto impacto, resultado de estrategias preventivas, detección oportuna y respuesta sanitaria coordinada.

En 2025, la República Dominicana dio un paso trascendental al integrar el modelo HEARTS al Primer Nivel de Atención, como eje fundamental para el manejo del riesgo cardiovascular, con énfasis en el control de la hipertensión arterial.

Gracias a esta iniciativa, 365,345 personas reciben seguimiento por hipertensión, con un 81 % de control de la presión arterial, posicionando al país como referente regional en el abordaje de enfermedades cardiovasculares.

El modelo HEARTS está presente en el 69 % de los Centros de Primer Nivel de Atención y ha incluido la capacitación de 5,392 profesionales de la salud, beneficiando también a pacientes con diabetes en distintas zonas del territorio nacional.

Por estos resultados, la República Dominicana fue reconocida con el Premio de Excelencia Organizacional 2025 otorgado por la World Hypertension League (WHL), así como con el World Hypertension League Organizational Excellence Award y los Premios CureAll Americas 2025.

El Ministerio de Salud también recibió el premio Country CureAll Poster Winner 2025, otorgado por el St. Jude Children’s Research Hospital y el WHO Collaborating Centre for Childhood Cancer, por el fortalecimiento de la atención del cáncer infantil y el respaldo de la primera dama Raquel Arbaje.

Este reconocimiento fue seleccionado mediante votación global con la participación de más de 180 miembros de la comunidad internacional, quienes valoraron el impacto de las políticas de salud en favor de la niñez dominicana.

El ministro Víctor Atallah agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader, destacando que estos logros impulsan el programa Más Salud y Esperanza de Vida, orientado a fortalecer un sistema sanitario más preventivo y eficiente.

En el área de VIH, el país superó la meta internacional 95–95–95, con más de 79,800 personas diagnosticadas, 56,000 en tratamiento y 49,000 con supresión viral, lo que permitió su reconocimiento como “País Champion”.

En tuberculosis, se diagnosticaron y trataron 3,771 casos, con énfasis en la detección temprana en poblaciones vulnerables, suministro oportuno de medicamentos y apoyo social para garantizar la continuidad del tratamiento.

Asimismo, se registraron avances sustanciales hacia la eliminación de la malaria, con intervenciones en más de un millón de hogares y un resultado del 82 % en la primera medición del Marco de Desempeño de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM), con reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En materia de promoción comunitaria, las jornadas “Más Salud y Bienestar” impactaron a 46,089 personas en 10 provincias, fortaleciendo la educación sanitaria y reduciendo barreras de acceso, con una inversión superior a RD$18 millones.

Finalmente, el Ministerio de Salud destacó que más de 7,900 pacientes recibieron medicamentos de alto costo y 2,551 niños fueron incluidos en programas preventivos especializados, reafirmando que “estamos viendo resultados concretos: más salud, menos muertes y más esperanza para nuestro pueblo”.