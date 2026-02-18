Salud Pública cierra centro ligado a médico acusado de abuso en SFM

El Ministerio de Salud Pública dispuso el cierre del Centro Galeno Diagnóstico Las Guáranas (Cegadig), propiedad del médico Wilbert Polanco Sanz, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual en San Francisco de Macorís.

Según informó el portal Agenda 56, el profesional no solo ofrecía consultas como médico general, sino que también fungía como director médico del establecimiento, lo que agrava su responsabilidad administrativa dentro del centro.

La clausura se fundamenta en la función directiva que ejercía Polanco Sanz, lo que implica evaluar posibles fallas en la supervisión interna y en el cumplimiento de protocolos éticos y de atención a pacientes.

El arresto del galeno se produjo luego de la denuncia presentada por una joven de 20 años, quien aseguró haber sido abusada durante la realización de una sonografía en el referido centro de salud.

La fiscal de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), Sandra Sierra Difó, confirmó que en los archivos del Ministerio Público existen al menos tres denuncias previas por hechos de naturaleza similar atribuidos al mismo médico.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso, mientras el proceso judicial avanza conforme a lo establecido por la ley.