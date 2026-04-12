Salcedo fortalece limpieza urbana con nuevos camiones compactadores adquiridos por la alcaldía

Bartolo García

Salcedo.– El alcalde Juan Ramón Hernández anunció la adquisición de dos camiones compactadores destinados a reforzar el sistema de recolección de residuos sólidos en el municipio, como parte del programa “Salcedo Más Limpio”.

La iniciativa busca transformar el modelo actual de recogida de basura mediante la implementación de nuevas rutas operativas, así como el fortalecimiento de la educación ciudadana en torno al manejo adecuado de los desechos.

La inversión total asciende a RD$17,123,000.01 y fue ejecutada a través de un proceso de Licitación Pública Nacional, garantizando transparencia, competencia y cumplimiento de las normativas vigentes en materia de contrataciones públicas.

Las autoridades municipales destacaron que todos los detalles del proceso están disponibles en el portal de Compras y Contrataciones bajo la referencia AMUSAL-CCC-LPN-2025-0001, permitiendo el acceso público a la información.

Con la incorporación de estos nuevos equipos, se espera optimizar la frecuencia y cobertura del servicio de recolección, reduciendo la acumulación de desechos en distintos sectores del municipio.

Asimismo, el cabildo indicó que esta acción forma parte de una estrategia integral que combina infraestructura, logística y concienciación ciudadana para lograr una ciudad más limpia y ordenada.

El alcalde reiteró que su gestión mantiene como prioridad el uso responsable de los recursos públicos, apostando por soluciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Finalmente, Hernández afirmó que este tipo de inversiones refuerzan la confianza de la población en sus autoridades, al evidenciar un compromiso firme con la eficiencia, la transparencia y el desarrollo sostenible de Salcedo.