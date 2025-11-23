Salcedo FC sella boleto a la liguilla con triunfo inolvidable ante Delfines del Este

Jamesley fue decisivo y Alegría marcó un golazo en el cierre del partido

Bartolo García

Salcedo, República Dominicana. – El Salcedo FC aseguró su clasificación a la liguilla al vencer 2-0 a los Delfines del Este en un encuentro lleno de intensidad, emoción y una afición que no dejó de alentar en el Estadio Domingo Polonia.

Desde el pitazo inicial, ambos equipos mostraron estrategias muy marcadas: Delfines apostó al juego físico y las interrupciones constantes, mientras que los locales mantuvieron su tradicional fútbol de toque y circulación.

La primera mitad se disputó con mucha tensión en el mediocampo, con pocas ocasiones claras y un ritmo trabado que impidió que Salcedo pudiera generar peligro con continuidad.

Pero todo cambió en el segundo tiempo, cuando los celestes ajustaron líneas y comenzaron a dominar las transiciones ofensivas.

El encargado de romper el cero fue el haitiano Daniel Jamesley, quien entró al minuto 60 y apenas nueve minutos después se hizo sentir con su olfato goleador.

El atacante empujó el balón al fondo de la red tras una jugada colectiva de precisión, consiguiendo su gol número 13 de la temporada, que lo ratifica como máximo goleador del torneo.

Ese tanto levantó aún más a la afición local, que nunca dejó de cantar y motivar a sus jugadores en un duelo clave para el futuro del club.

Delfines intentó reaccionar, pero el bloque defensivo salcedense se mostró sólido y ordenado, evitando cualquier intento de descontar.

Cuando parecía que el partido terminaría con la mínima ventaja, llegó la joya de la noche en tiempo de descuento.

Jairo Alegría tomó el balón en tres cuartos de cancha y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate que se coló en el fondo de la portería para el 2-0 definitivo al minuto 90+6.

El gol desató una explosión de euforia en las gradas del Domingo Polonia, que recibió el pitazo final como la confirmación de un gran objetivo logrado: la clasificación a la liguilla de la LDF.

Con este triunfo, Salcedo FC sigue demostrando la fortaleza que tiene en casa y se perfila como un rival muy complicado para la fase decisiva del torneo.

La fiesta continuó fuera del terreno de juego, donde los fanáticos celebraron junto al equipo el pase histórico para la ciudad de Salcedo.

El club agradeció el respaldo masivo y aseguró que seguirán trabajando para dar la mejor representación en la siguiente fase del campeonato.