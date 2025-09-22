Salcedo FC recupera la cima con triunfo ajustado sobre Atlético Pantoja

Bartolo García

El Salcedo FC volvió a demostrar su garra y determinación al vencer 1-0 al Atlético Pantoja, en un duelo que se disputó este sábado en el Estadio Domingo Polonia ante un marco espectacular de fanáticos.

El único tanto del encuentro llegó justo al cierre del primer tiempo. Carlos “La Hormiga” Rossel aprovechó un error defensivo de los visitantes y definió con frialdad para marcar la diferencia.

La jugada nació en los pies de Gastón Comas, quien controló el medio campo con autoridad, y culminó tras una precisa asistencia de Daniel Jamesley, que dejó a Rossel frente al arco para sellar la anotación.

El estallido de júbilo en las gradas fue inmediato. La afición celeste, que tiñó el estadio con banderas, cantos y bombos, celebró el gol como un símbolo del regreso de su equipo a lo más alto de la tabla.

En la segunda mitad, el Atlético Pantoja buscó con insistencia el empate. Sin embargo, se encontró con una defensa organizada y con la seguridad de un hombre que brilló con luz propia: Wilson Chery.

El defensor central del Salcedo FC fue un muro infranqueable, despejando balones, ganando duelos aéreos y conteniendo los ataques capitalinos. Su actuación lo convirtió en el héroe silencioso de la noche.

El equipo visitante probó distintas variantes ofensivas, pero cada intento se desvaneció frente a la férrea disciplina defensiva celeste, que mostró una notable mejoría con respecto a compromisos anteriores.

Con el pitazo final, los jugadores del Salcedo FC celebraron junto a sus hinchas un triunfo que significa mucho más que tres puntos: es la confirmación de que el equipo está listo para pelear seriamente por el campeonato.

La victoria también reafirmó al Estadio Domingo Polonia como un bastión inexpugnable, donde la “Tropa Celeste” ha construido un ambiente de fortaleza y unión con su gente.

La directiva del club agradeció el respaldo masivo de los fanáticos, resaltando que el apoyo incondicional de la afición es un factor determinante para mantener la motivación del plantel.

En lo estadístico, el Salcedo FC vuelve a la cima de la clasificación, consolidando un inicio de temporada prometedor y con la confianza renovada de sus jugadores y cuerpo técnico.

El triunfo, trabajado y sufrido, marca un punto de inflexión para el conjunto celeste, que se perfila como uno de los candidatos más sólidos del torneo, con una combinación de talento, disciplina y pasión.

La noche en Salcedo quedará grabada en la memoria de los hinchas como una jornada en la que la fe, la garra y la entrega del equipo se impusieron para recuperar el liderato.

#SalcedoFC #PasiónCeleste #FútbolRD