Ferrari enfrenta críticas tras presentar su primer vehículo totalmente eléctrico

Bartolo García

La legendaria marca italiana Ferrari presentó oficialmente el Ferrari Luce, su primer automóvil completamente eléctrico, una apuesta histórica para la compañía que, sin embargo, ha sido recibida con una ola de críticas por parte de aficionados, especialistas y usuarios en redes sociales.

El nuevo modelo, cuyo nombre significa “luz” en italiano, fue mostrado esta semana por el presidente de Ferrari, John Elkann, e incluso fue presentado al presidente de Italia, Sergio Mattarella. No obstante, la reacción del público estuvo lejos del entusiasmo esperado por la firma de Maranello.

Uno de los aspectos más cuestionados ha sido su diseño. Numerosos usuarios en redes sociales compararon el vehículo con modelos de menor costo como el Nissan Leaf e incluso algunos automóviles económicos de Toyota. Para muchos seguidores de la marca, las líneas redondeadas del Luce representan una ruptura radical con la estética deportiva y agresiva que históricamente ha caracterizado a Ferrari.

El coche eléctrico de Ferrari de 550.000€ parece un Nissan, según internet · Euronews

La controversia también gira en torno a su precio. El vehículo fue lanzado con un valor aproximado de 550 mil euros (unos 640 mil dólares), convirtiéndose en uno de los automóviles eléctricos más costosos del mercado. Diversos analistas consideran que este elevado costo podría dificultar su aceptación entre potenciales compradores.

Las críticas no se limitaron a las redes sociales. El exministro italiano de Industria, Carlo Calenda, calificó el modelo como un “insulto estético y tecnológico” para quienes admiran la marca. De igual forma, la experta automotriz estadounidense Lauren Fix afirmó que el vehículo resulta decepcionante para muchos propietarios tradicionales de Ferrari, señalando que “parece un Nissan Leaf”.

La reacción negativa también tuvo repercusiones en los mercados financieros. Tras la presentación del nuevo modelo, las acciones de Ferrari registraron una caída superior al 8 % en la Bolsa de Milán, reflejando las dudas de algunos inversionistas sobre la acogida comercial del proyecto eléctrico de la compañía.

A pesar de las críticas, Ferrari mantiene su apuesta por la electrificación y la innovación tecnológica. El Luce representa un paso importante en la transformación de la industria automotriz de lujo hacia modelos más sostenibles, aunque su éxito dependerá de si logra convencer a los seguidores de una marca acostumbrada a la potencia, el diseño tradicional y el rugido característico de sus motores. #eljacaguero