Álex Ruiz comparte con propietarios de Puntacana Resort en exclusiva jornada de pádel

Bartolo García

Punta Cana.– Puntacana Resort recibió al reconocido jugador profesional de pádel Alejandro “Álex” Ruiz en una exclusiva actividad celebrada en el Oscar de la Renta Tennis Center, reafirmando su compromiso de ofrecer experiencias deportivas de alto nivel a sus propietarios y visitantes.

La jornada reunió a miembros de la comunidad del resort en torno a una propuesta que combinó deporte, entretenimiento y cercanía con una de las figuras más destacadas del pádel internacional, permitiendo a los asistentes interactuar directamente con el atleta español.

El encuentro inició con un partido de exhibición en el que Álex Ruiz compartió cancha junto a su entrenador Samuel Alberto Del Río Muradas, así como con Joaquín Gaitán, director del centro, y Yerry Zorrilla, jefe de boleros. Los participantes disfrutaron de una demostración del alto nivel técnico y competitivo que caracteriza al circuito profesional de pádel.

Posteriormente se desarrolló la dinámica “Challenge the Pro”, donde los propietarios tuvieron la oportunidad de disputar tiebreaks frente al jugador malagueño, viviendo una experiencia única y acercándose al deporte desde una perspectiva profesional.

Ruiz, quien forma parte del ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel, es considerado uno de los referentes actuales de esta disciplina y ha consolidado una destacada trayectoria dentro del circuito internacional gracias a su talento y consistencia competitiva.

Los organizadores destacaron que la visita del deportista fortalece la propuesta de bienestar y estilo de vida que caracteriza a Puntacana Resort, además de contribuir a la promoción y crecimiento del pádel en República Dominicana y posicionar al Oscar de la Renta Tennis Center como un escenario para eventos deportivos de primer nivel.

Con iniciativas como esta, Puntacana Resort continúa consolidándose como uno de los destinos más exclusivos del Caribe, integrando deporte, hospitalidad, bienestar y experiencias memorables para su comunidad de propietarios y visitantes. #eljacaguero