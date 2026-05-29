Banco Popular reafirma liderazgo en financiamiento empresarial y apoyo a las pymes

Bartolo García

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano destacó su liderazgo en el financiamiento del sector empresarial y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), reafirmando su compromiso con el crecimiento económico y el fortalecimiento del tejido productivo nacional en ocasión de la celebración del Día de la Empresa Privada.

Al cierre de marzo de 2026, la entidad financiera registró una cartera de crédito empresarial de RD$395,024 millones, de los cuales RD$178,285 millones están destinados a las mipymes, representando el 45.1 % de su financiamiento empresarial, según datos del Sistema de Información del Mercado Bancario (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos.

Gracias a este respaldo, el Popular mantiene una participación de mercado de 37.42 % en el crédito otorgado al segmento pyme, la más alta del sistema financiero nacional, acompañando el desarrollo de más de 78,000 clientes pymes distribuidos en diferentes sectores productivos de la economía dominicana.

De izquierda a derecha, los señores César Dargam, Celso Juan Marranzini, Pedro E. Brache y Christopher Paniagua.

La entidad informó que el 24 % de sus clientes pymes pertenece al sector comercio, el 20 % al inmobiliario, el 12 % al sector servicios y el 7 % a manufactura, mientras que el resto corresponde a otras actividades estratégicas. Estas empresas constituyen un pilar fundamental de la economía, aportando alrededor del 32 % del Producto Interno Bruto (PIB) y generando más del 61 % del empleo nacional.

Durante la celebración del Día de la Empresa Privada, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, resaltó el papel del empresariado en la transformación económica del país y felicitó al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) por sus 63 años de trayectoria impulsando el desarrollo nacional.

Paniagua expresó que “la empresa privada es un motor esencial del desarrollo del país”, destacando que genera empleos, impulsa la innovación y contribuye al bienestar social. Asimismo, reiteró el compromiso del Banco Popular de continuar liderando el financiamiento empresarial bajo criterios de responsabilidad, sostenibilidad y crecimiento inclusivo.

Como parte de su estrategia de acompañamiento, la institución impulsa iniciativas como Banca 360° Popular e Impulsa Popular, plataformas diseñadas para ofrecer soluciones financieras, asesoría especializada, formación empresarial y herramientas digitales que fortalecen la competitividad, innovación y transformación digital de las empresas dominicanas. #eljacaguero