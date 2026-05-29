Jardín de Novias reafirma su liderazgo con reconocimientos y destacada presencia en evento nupcial

La boutique dominicana recibió dos estatuillas en los Premios LAWA 2026 y brilló en The Wedding Event con una propuesta centrada en la autenticidad y la experiencia de las novias

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana. – Jardín de Novias continúa consolidándose como una de las principales referencias de la industria nupcial dominicana, tras su destacada participación en The Wedding Event, organizado por la revista Bodas a la Moda, y la obtención de dos importantes reconocimientos en los Premios Latin American Wedding Awards (LAWA) 2026.

Durante el evento, la boutique presentó “The Bridal Experience: Vistiendo Sueños”, una propuesta diseñada para conectar emocionalmente con las futuras novias a través de la moda, la autenticidad y la celebración de cada historia de amor. La iniciativa permitió a las asistentes vivir una experiencia inspiradora enfocada en la confianza y la elegancia.

Como parte de su participación, Jardín de Novias desarrolló un conversatorio especial donde abordó temas relacionados con la importancia de respetar la esencia, identidad y personalidad de cada mujer durante una de las etapas más significativas de su vida. El encuentro promovió mensajes de amor propio, seguridad y autenticidad.

La marca también cautivó al público con un desfile magistral que destacó por su elegancia, creatividad y puesta en escena, reafirmando su visión de ofrecer mucho más que vestidos de novia: experiencias memorables que acompañen momentos únicos e irrepetibles.

El éxito de estas actividades coincidió con la celebración de los Latin American Wedding Awards (LAWA) República Dominicana 2026, donde la boutique fue galardonada con las estatuillas de Mejor Empresa de Alquiler de Trajes de Novia de la Región Norte y Mejor Empresa/Diseñador de Vestidos de Novia de la Región Sur, reconocimiento que recibe por segundo año consecutivo.

La fundadora y CEO de Jardín de Novias, Eyaelkys Mejía, expresó que estos logros son el resultado de años de dedicación, pasión y compromiso con cada cliente. “Más que vestidos, trabajamos para crear experiencias memorables y acompañar momentos irrepetibles. Estos reconocimientos también pertenecen a nuestro equipo, aliados y a cada novia que ha confiado en nosotros”, manifestó.

Con más de 15 años de trayectoria, Jardín de Novias mantiene su crecimiento dentro del sector nupcial dominicano, apostando por una atención personalizada, experiencias premium y propuestas que celebran la elegancia, la autenticidad y la emoción de vestir los sueños de cientos de mujeres en uno de los días más importantes de sus vidas.